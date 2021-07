Başkan Kılıç: "Gençlerimiz ilçemizin asli unsurları"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Gençlerimiz Baframızın asli unsurlarıdır. Bafra Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Bafra'ya vizyon katma ve sorunları çözme adına gençlerden beklentilerinin olduğunu belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak attığımız her adım gerçekleştirdiğimiz her çalışma ve hayata geçirdiğimiz her proje bugünün ve geleceğin Bafra'sı için. Gelecek ise gençlerimizde. Onların fikirleri bizler için çok önemli. Bu yüzden sık sık onlarla bir araya gelmeye özen gösteriyor fikirlerinden yararlanıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde belediye özelinde ilk gençlik meclisini kurduğunu hatırlatan Başkan Kılıç, "Her alanda oluğu gibi bu konuda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyor, bu düsturla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim kültürümüzde gençlerin ayrı bir yeri var. Gençlerimizin vizyonlarından yararlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Ülkede normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte gençler ve çocuklara yönelik sportif ve sanatsal etkinliklere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Bu doğrultudaki çalışmalarımız sürecek, gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Genç kardeşlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum. Gençlerimiz Baframızın asli unsurlarıdır. Bafra Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı