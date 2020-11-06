Başkan Kılıç: "Geleceğe yön verecekler sizlerin arasından çıkacak"
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Başkan Kılıç: "Geleceğe yön verecekler sizlerin arasından çıkacak"

06.11.2020 17:52 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:57
Başkan Kılıç:

SAMSUN (İHA) – Lise öğrencileriyle bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Yarın geleceğe yön verecek öğretmenler, doktorlar, mühendisler, avukatlar, hakimler ve savcılar hatta belediye başkanı ve milletvekilleri sizlerin arasından çıkacak" dedi.

SAMSUN (İHA) – Lise öğrencileriyle bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Yarın geleceğe yön verecek öğretmenler, doktorlar, mühendisler, avukatlar, hakimler ve savcılar hatta belediye başkanı ve milletvekilleri sizlerin arasından çıkacak" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bayrak töreninde öğrencilerle buluştu.

Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar ile birlikte sınıflarında ziyaret eden Başkan Kılıç, ziyaret öncesi okul müdürü Recep Dokgöz ve müdür yardımcısı Ali Şahin ile istişarelerde bulundu.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Kılıç, "Bir zamanlar bende bu okulda bu sıralarda eğitim ve öğretimimi tamamladım. Yarın geleceğe yön verecek öğretmenler, doktorlar, mühendisler, avukatlar, hakimler ve savcılar hatta belediye başkanı ve milletvekilleri sizlerin arasından çıkacak. Zamanı iyi kullanın çok çalışın bizler her daim sizlerle buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bafra Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki ziyaretine öğretmenler odasında devam eden Başkan Kılıç, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ardından okulda düzenlenen bayrak törenine katılan Başkan Kılıç, törenin ardından öğrencileri selamlayarak, öğrencilerle özçekim yaptı. - SAMSUN

Başkan Kılıç: 'Geleceğe yön verecekler sizlerin arasından çıkacak'
Başkan Kılıç: 'Geleceğe yön verecekler sizlerin arasından çıkacak'
Başkan Kılıç: 'Geleceğe yön verecekler sizlerin arasından çıkacak'
Başkan Kılıç: 'Geleceğe yön verecekler sizlerin arasından çıkacak'
Başkan Kılıç: 'Geleceğe yön verecekler sizlerin arasından çıkacak'
Başkan Kılıç: 'Geleceğe yön verecekler sizlerin arasından çıkacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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