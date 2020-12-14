Başkan Kılıç: "Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Kılıç: "Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

14.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:42
Başkan Kılıç:

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu iki gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu iki gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Erenler Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ilçe de asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu iki gün süren sokağa çıkma kısıtlamalarında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni Mahallede Büyükşehir Belediyesi ile birlikte devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Kılıç, "Sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında 2065 no'lu caddemizde ve bağlantılı 2074, 2070, 2066, 2060, 2058, 2052, 2046 no'lu sokaklarda asfalt çalışmaları sürüyor. Tretuvar çalışmaları tamamlanmıştı. Asfalt çalışmasının da tamamlanmasıyla sokaklarımız estetik bir görünüme sahip olacak. Aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Büyükesence, Küçükesence ve Hasanbey Mahallelerimizin bağlantı yollarında yol bakım ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Başkan Kılıç: 'Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz'
Başkan Kılıç: 'Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz'
Başkan Kılıç: 'Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti
Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti
Develi'de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor
Develi'de parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor
Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor
Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Ersun Yanal Çağdaş Atan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kılıç: "Erenler'imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:49:27. #1.15#
title