Başkan Kılıç: "Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kılıç: "Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır"

Başkan Kılıç: 'Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 15 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtarak, "Engelli kardeşlerimizin sorunları, bizim sorunlarımızdır" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 15 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtarak, "Engelli kardeşlerimizin sorunları, bizim sorunlarımızdır" dedi.

Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanlığı'na yeniden seçilen Recep Köksal ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Hamit Kılıç, Dernek Başkanı Köksal ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Engelli vatandaşlarımız bizim için her zaman kıymetlidir ve onların sorunları bizim sorunlarımızdır. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. Biz sadece bu konuda değil, her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ardından 15 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtım programında ailelerle bir araya geldi. Başkan Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Engellilerin hayat şartlarını iyileştirmek, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak, üretime katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ile her engeli ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Bugün 15 kardeşimizin ve ailelerinin mutluluğuna ortak olduk. Bu samimiyet ve gayretle çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar ise duydukları memnuniyet ve mutluluğu ifade ederek Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür ettiler. - SAMSUN

Başkan Kılıç: 'Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır'
Başkan Kılıç: 'Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır'
Başkan Kılıç: 'Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı
Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Tolga Akış Deniz Akkaya
Spor Balotelli Salih Uçan Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kılıç: "Engellilerin sorunları bizim sorunlarımızdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:34:35. #1.16#

title