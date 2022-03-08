Başkan Kılıç emekçi kadınlarla buluştu

Son yıllarda giderek artan kadına şiddet ve cinayetlere karşı daha önce de sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de vurguladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kutlama ve anmaları mesai arkadaşlarıyla yaptı, kadın emekçilerle bir araya gelerek karanfil ve günün önemine ilişkin armağanlar sundu. Kadın mücadelesinin daima yanında olacaklarını vurgulayan Kılıç, Buca'da yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

AHURA COŞKUSU

Daha sonra, Buca Belediyesi önünde Ahura Ritim Topluluğu konseri düzenlendi. Uzun bir zamandır İzmir'de yaşayan İranlı def virtüözü Sami Hosseini'nin kurduğu, ulusal ve uluslararası sanat camiasında tanınan Ahura ile her dilde şarkılar söyleyen Bucalı kadınlar, oyunlar ve halaylarla doyasıya eğlendiler.

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