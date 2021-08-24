Başkan Kılıç, dünya gençleriyle beraber üzüm hasat etti

DÜNYANIN en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC'in İzmir Şubesi ile Buca Belediyesi'nin iş birliği sonucu, dünyanın dört bir yanından Buca'ya gelen gençler hasat keyfi yaşadı.

Gençler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile beraber Bağ Evi'nde, bağ bozumu gerçekleştirdi. Buca'nın değerlerini ve güzelliklerini sadece ülkemize değil tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Başkan Kılıç, "Bu topraklarda hala tarım yapılabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

Kenti geliştirmek ve canlandırmak için projeler üreten Buca Belediyesi, 5 farklı ülkeden değişim katılımcısı gencin rotasını Buca'ya çevirdi. Buca Belediyesi iştiraki Bucamar ve AIESEC İzmir Şubesi ile haziran ayında imzalanan iş birliği kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden 21 genç yabancı öğrenci Buca'ya geldi.

5 ÜLKEDEN 21 GENÇ

Tunus, İtalya, Portekiz, Ukrayna, Rusya'dan Buca'ya gelen ve 13 Eylül'e kadar çeşitli programlara katılacak olan 21 değişim katılımcısı genç, Buca Belediyesi Bağ Evi'nde gerçekleştirilen bağ bozumuna katıldı. Başkan Erhan Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte, gençler Buca'nın meşhur benekli sultani üzümlerini hasat etti.

"AMACIMIZ TOPRAKLARIMIZI BETONA M HKUM ETMEMEK"

Buca'nın değerlerini ve güzelliklerini sadece ülkemize değil tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Başkan Erhan Kılıç, "Biz, bu topraklarda hala tarım yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Çünkü son zamanlarda hobi bahçeleri ve ticari işletmeler yoğunlaşmaya başladı. Bunlara karşılık, biz Buca'ya özgü razakı üzümünün burada yaşayabileceğini ve bundan buradaki toprak sahiplerinin para kazanabileceğini göstermek amacıyla böyle bir işlem yapıyoruz. Asıl amacımız, bu toprakları, bu coğrafyayı korumak, betona mahkûm etmemek" dedi. Bu amaçla tarımsal faaliyetlerin yanı sıra bilinçlendirme çalışmaları da yaptıklarını ifade eden Başkan Erhan Kılıç, hem ülkenin dört bir yanından hem de yurtdışından gelen değişim katılımcılarını bağ evinde ağırlayarak, tarımı birebir görmelerini sağladıklarını kaydetti.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK"

Buca Belediyesi Bağ Evi'nin bir okul gibi işlevi olduğunu belirten Kılıç, "Tarımsal faaliyetler, küresel ısınmadan dolayı ciddi manada zorlu bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Ancak dünya nüfusunu sağlıklı bir şekilde doyurmamız lazım. Bunun için belediyelere ve devletlere ciddi manada görev düşüyor. Belediye olarak asıl amacımız bu tarım arazilerini betona boğulmadan, bu tür tarımsal faaliyetlere yönlendirebilmek. Bu coğrafya, suyu olan hala tarım yapılabilecek bir coğrafya. Bunu gösterebilmek amacıyla taşın altına elimizi koyduk" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler