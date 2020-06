Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı: "Bu suça ortak olmayın" Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca'nın mahallelerinde artan hobi bahçesi ve kaçak yapılara ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca'nın mahallelerinde artan hobi bahçesi ve kaçak yapılara ilişkin kararlılık mesajı verdi. Bucalıları suça ortak olmama konusunda uyaran Başkan Kılıç, köylülerin topraklarını ranta değil tarıma açmalarını istedi. Denetleme çalışmalarının havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Kılıç, kaçak yapılara taviz verilmeyeceğini hatırlatarak, "Hobi bahçesi diye bir uygulama yok. Kesinlikle bunlara prim vermeyin. Çok ağır para cezası ve yıkımla karşı karşıya kalırsınız" dedi.

Buca Belediyesi, Buca'nın mahallelerinde yapılan kaçak yapı ve hobi bahçelerine karşı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip eden ve mücadele talimatı veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere; Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç ve Kırıklar'da giderek artan hobi bahçeleri ve kaçak yapılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Başkan Kılıç, "Bucamızda altın değerinde araziler, köyler var. Bu köyler şu an şehrimizin akciğerleri konumundadır. Dolayısıyla burada kesilen her ağaçtan sorumluyuz. Her ağacı korumak zorundayız. Eğer biz burada gözümüzü biraz kapatırsak, bir tane ağaç kalmayacak. Bizim bu bölge ile ilgili talimatımız çok açık ve net. Ne pahasına olursa olsun hiç kimsenin Buca'nın geleceğinden çalıp rant sağlamasına izin vermeyeceğiz. Şimdi hobi bahçesi diye bir şey çıkartmışlar. Bu hukuksuz bir olay. Bahçe olarak kullanılırsa tamam ama içine bina yapılması kanunsuz bir durum. Kesinlikle bunlara prim vermeyeceğiz. Eninde sonunda yıkılacak, ağır idari para cezası uygulanacak. Kaynaklar bölgesine herhangi bir yapı yapması kimse düşünmesin.Hobi bahçesi diye yapılan reklamlara da itibar etmesinler. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak yapılara karşı yargı yoluyla ne gerekiyorsa yapıp gereken cezai işlemleri uygulayacağız. Bu arazileri yeniden yeşille buluşturacağız. Doğa katillerine taviz yok" dedi.

"Bu suça ortak olmayın"

Vatandaşları suça ortak olmamaya davet eden Kılıç, "Bu topraklar üzerinde hobi bahçelerinden villalara kadar yapılan her şey bir insanlık suçudur. Doğa düşmanları burada yaptıkları yapılara hemşehrilerimize de ortak etmeye çalışıyor. Onların umutlarından kar sağlamaya çalışıyor. Buradan bir kez daha uyarıyorum; Bu suça ortak olmayın; umutlarınızı yeşil düşmanlarına bağlamayın" diye konuştu.

Son dönemlerde karlı yatırım olarak gösterilen hobi bahçeleri uğruna köylünün toprağını satmamasını isteyen Başkan Kılıç, "Yine buradaki tarım arazilerini köylülerimizin elinden yok pahasına alıp ranta açmak isteyenler var. Topraklarınızı ranta değil tarıma açın. Bizler de belediyemizin arazilerini tarıma açıyoruz. Hep birlikte üreteceğiz. Bu topraklar sadece bizim değil. Atalarımızdan gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir mirastır. Bir fidan dikenin arkasında güç, bir ağaç kesinin karşısında duvar olacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA