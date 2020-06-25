Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı: "Bu suça ortak olmayın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı: "Bu suça ortak olmayın"

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca'nın mahallelerinde artan hobi bahçesi ve kaçak yapılara ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı:
25.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:12

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca'nın mahallelerinde artan hobi bahçesi ve kaçak yapılara ilişkin kararlılık mesajı verdi. Bucalıları suça ortak olmama konusunda uyaran Başkan Kılıç, köylülerin topraklarını ranta değil tarıma açmalarını istedi. Denetleme çalışmalarının havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Kılıç, kaçak yapılara taviz verilmeyeceğini hatırlatarak, "Hobi bahçesi diye bir uygulama yok. Kesinlikle bunlara prim vermeyin. Çok ağır para cezası ve yıkımla karşı karşıya kalırsınız" dedi.

Buca Belediyesi, Buca'nın mahallelerinde yapılan kaçak yapı ve hobi bahçelerine karşı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip eden ve mücadele talimatı veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere; Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç ve Kırıklar'da giderek artan hobi bahçeleri ve kaçak yapılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Başkan Kılıç, "Bucamızda altın değerinde araziler, köyler var. Bu köyler şu an şehrimizin akciğerleri konumundadır. Dolayısıyla burada kesilen her ağaçtan sorumluyuz. Her ağacı korumak zorundayız. Eğer biz burada gözümüzü biraz kapatırsak, bir tane ağaç kalmayacak. Bizim bu bölge ile ilgili talimatımız çok açık ve net. Ne pahasına olursa olsun hiç kimsenin Buca'nın geleceğinden çalıp rant sağlamasına izin vermeyeceğiz. Şimdi hobi bahçesi diye bir şey çıkartmışlar. Bu hukuksuz bir olay. Bahçe olarak kullanılırsa tamam ama içine bina yapılması kanunsuz bir durum. Kesinlikle bunlara prim vermeyeceğiz. Eninde sonunda yıkılacak, ağır idari para cezası uygulanacak. Kaynaklar bölgesine herhangi bir yapı yapması kimse düşünmesin.Hobi bahçesi diye yapılan reklamlara da itibar etmesinler. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak yapılara karşı yargı yoluyla ne gerekiyorsa yapıp gereken cezai işlemleri uygulayacağız. Bu arazileri yeniden yeşille buluşturacağız. Doğa katillerine taviz yok" dedi.

"Bu suça ortak olmayın"

Vatandaşları suça ortak olmamaya davet eden Kılıç, "Bu topraklar üzerinde hobi bahçelerinden villalara kadar yapılan her şey bir insanlık suçudur. Doğa düşmanları burada yaptıkları yapılara hemşehrilerimize de ortak etmeye çalışıyor. Onların umutlarından kar sağlamaya çalışıyor. Buradan bir kez daha uyarıyorum; Bu suça ortak olmayın; umutlarınızı yeşil düşmanlarına bağlamayın" diye konuştu.

Son dönemlerde karlı yatırım olarak gösterilen hobi bahçeleri uğruna köylünün toprağını satmamasını isteyen Başkan Kılıç, "Yine buradaki tarım arazilerini köylülerimizin elinden yok pahasına alıp ranta açmak isteyenler var. Topraklarınızı ranta değil tarıma açın. Bizler de belediyemizin arazilerini tarıma açıyoruz. Hep birlikte üreteceğiz. Bu topraklar sadece bizim değil. Atalarımızdan gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir mirastır. Bir fidan dikenin arkasında güç, bir ağaç kesinin karşısında duvar olacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız Haber
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Bülent Turan Volkan Bozkır Fahrettin Koca
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Kadın Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Başkan Kılıç'dan hobi bahçesi ve kaçak yapı uyarısı: "Bu suça ortak olmayın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:12:50. #1.14#
title