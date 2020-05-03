Başkan Kılıç'dan 3 Mayıs kutlaması

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kılıç, mesajında 3 Mayıs tarihinin Türk Milletinin yeniden dirilişinin günü olduğunu belirterek, "Bizim milliyetçiliğimiz düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren bir özelliktedir ifadelerine yer verdi. 3 Mayıs'ın önemine de vurgu yapan Kılıç'ın mesajında, "3 Mayıs aralarında bilim adamı, aydın, siyasetçi, asker ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir avuç Türk milliyetçisinin doğudan batıya herkesi kucaklayan bir anlayış ile Ergenekon'da ateşe hükmedip dağları delen ve tüm engelleri ortadan kaldıran Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla ayağa kalktığı günüdür. Verilen mücadele mağrur bir ruh halinde ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla sonraki nesiller için de heyecan ve ilham kaynağı olmuştur. Hiç şüphesiz Ülkücü Türk gençliği, 3 Mayıs 1944'te destansı bir mücadele sonucunda, hiçbir işkencenin yıldıramadığı milliyetçi kahramanların bu hak davasına sahip çıkacak ve bu davayı yüceltmek için tüm çabasını sergileyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçekleriyle çelişen yabancı fikir cereyanlarına karşı milli varlığımızı ve değerlerimizi müdafaa için verdikleri onurlu mücadelenin 76. yıldönümünde, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bu davaya emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA