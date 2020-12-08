Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin sorunlarını anlattı
08.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:36
Muş'un Malazgirt ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin sorunlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a iletti.
Muş'un Malazgirt ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin sorunlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a iletti.
Kılıç, yaptığı açıklamada, çiftçilerin sorunlarını telekonferans aracılığıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar'a ilettiğini belirtti.
Çiftçilere tohum desteğinin verilmesini talep ettiklerini anlatan Kılıç, çiftçilerin kullandığı kredilerde yapılandırma ve erteleme istediklerini de dile getirdiğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin