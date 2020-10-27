Başkan Kılıç: "Büyük bir aileyiz"
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Başkan Kılıç: "Büyük bir aileyiz"

27.10.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:17
Başkan Kılıç:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gerçekleştirdiği ziyaretlerle genç-yaşlı tüm Bafralıların isteklerini, şikayetlerini ve tavsiyelerini dinlemeyi sürdürüyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gerçekleştirdiği ziyaretlerle genç-yaşlı tüm Bafralıların isteklerini, şikayetlerini ve tavsiyelerini dinlemeyi sürdürüyor.

Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar ile birlikte ziyaretlerini düzenli olarak her hafta Bafra'daki mahalleleri, STK'ları, iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bütünleşmeye devam eden Başkan Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak vatandaşlarımız için daha yaşanılabilir bir şehir için var gücümüzle çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Bütün çabamız tüm mahallelerimizdeki eksikleri tespit edip her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallelerde, kimi zaman evlerine misafir olduğum kimi zaman kahvelerde bir araya geldiğim hemşerilerimizin taleplerini dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyor, dertlerine, sıkıntılarına ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Bir taraftan ziyaretlerimizde projelerimizi ve hizmetlerimizi değerli halkımıza anlatırken, diğer taraftan yeni projelerimiz konusunda her kesimden vatandaşlarımızın görüşlerine başvuruyoruz. Her birinin görüşü bizim için çok değerli. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz. Gücümüzün ve çalışma azmimizin en büyük nedeni hemşerilerimizle daima bir arada olmak. Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır, işte bu yüzden gönül bağımızın olduğu tüm hemşerilerimiz ile biriz, beraberiz" dedi.

"Halkla iç içe olmak en büyük zenginliğimiz"

"Halkla iç içe olmak en büyük zenginliğimiz" diyen Başkan Kılıç, "Yolumuz nereden geçerse geçsin, tüm hemşehrilerimize sevgiyle dokunmak için yürüyoruz, Kapımız da gönlümüz de vatandaşlarımıza her zaman açık, Belediyemize gelerek bizlere taleplerde bulunan vatandaşlarımızla mesai mefhumu olmaksızın görüşüyor, yardımcı oluyoruz. Her fırsatta ise bizler onlara misafir olarak hasbıhal ediyoruz. Birlikte çok daha güzel hizmetlere birlikte hizmet atacağız Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kovid-19 salgını nedeniyle alınması gereken önlemler ve belirlenen kurallara uyulması noktasında da uyarılarda bulundu. - SAMSUN

Başkan Kılıç: 'Büyük bir aileyiz'
Başkan Kılıç: 'Büyük bir aileyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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