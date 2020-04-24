Başkan Kılıç: Bucalının Atatürk sevgisi evlere sığmaz Buca Belediyesi, Pırlanta Merkezlerindeki öğrencilerin 23 Nisan coşkusunu gönüllerince yaşayabilmeleri için evde boyamak üzere Atatürk bayrağı dağıttı.

Miniklerin parmak boyasıyla can verdiği Atatürk bayrakları, 23 Nisan günü saat 15.00'te balkonları süsledi. Bando eşliğinde bayram sevincini balkonlarında yaşayan çocukların heyecanına Başkan Kılıç ortak oldu. Çocuklarla birlikte 23 Nisan şarkısı söyleyen Kılıç, "Bucalının Atatürk sevgisi evlere sığmaz" dedi.

Bucalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini balkonlarından gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında bu sene 23 Nisan kutlamaları alanlarda değil, evlerde gerçekleştirildi. Çocukların bayram heyecanını evlerinde yaşayabilmeleri için Buca Belediyesi harekete geçti.

MİNİK ELLER ATA'NIN RESMİNİ BOYADI

Belediyenin 3 – 6 yaş grubu çocuklara geçici bakım hizmeti verdiği Pırlanta Merkezi öğrencilerinin, hem evlerindeki zamanı keyifli bir şekilde geçirmeleri hem de 23 Nisan coşkusunu hissetmeleri için, onlara bayramı armağan eden Atatürk'ün kalpaklı resminin olduğu boyama bayrakları hazırlandı. Parmak boyası, balon ve Türk bayrakları eşliğinde ailelere teslim edilen bayrakların, çocuklar tarafından boyanarak 23 Nisan günü saat 15.00'te balkonlarına asılmaları için çağrı yapıldı. Çocuklar, minik elleri ve parmaklarıyla boyadıkları resimleri tamamlayarak 23 Nisan'a hazırlandı.

BAŞKAN KILIÇ BALKONDAKİ ÇOCUKLARLA 23 NİSAN ŞARKISI SÖYLEDİ

Yapılan çağrı sonrası Buca sokakları kalpaklı Atatürk bayraklarıyla donatıldı. Gün boyu 100'üncü yıl coşkusunu Buca sokaklarına taşıyan Buca Belediyesi 23 Nisan Korteji eşliğinde, çocuklar saat tam 15.00'te balkonlarına çıktı. Coşkuya Evka-1 semtinde ortak olan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, çocuklarla birlikte 23 Nisan şarkısı söyledi.

BUCALININ ATATÜRK SEVGİSİ EVLERE SIĞMAZ

Her yanı Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılan apartmanlarda yaşanan coşku gün boyu devam etti. Araçtan anons yaparak Bucalıların bayramını kutlayan Başkan Kılıç, "Ata'mızın çocukları, bayramınız kutlu olsun. Bu sene bayramımızı evlerimizde kutluyoruz. Ama sizlere söz; yine sokaklarda bayraklarla şarkılarla hep birlikte nice bayramlar kutlayacağız. Bucalının Atatürk sevgisi evlere sığmaz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Ama siz evde kalmaya devam edin" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler