Başkan Kılıç, Buca'nın Arama Kurtarma Birimini Kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kılıç, Buca'nın Arama Kurtarma Birimini Kurdu

Başkan Kılıç, Buca'nın Arama Kurtarma Birimini Kurdu
Habermetre - Haberler | Toplum

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi kurulduÜlke genelinde meydana gelen afetlerde, yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'ni kurdu.

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi kuruldu

Ülke genelinde meydana gelen afetlerde, yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'ni kurdu. Gönüllülük esasıyla ilk etapta 60 personel, profesyonel eğitimlerine başladı.

İzmir depremi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan doğal afetlerde ve acil durumlarda belediyenin bütün birimleriyle harekete geçen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, ileride yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı ve etkin bir müdahalede bulunabilmek için Arama Kurtarma Birimi'ni kurdu.

EĞİTİMLER BAŞLADI

Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim için ilk olarak 100 belediye personeli gönüllülük esasıyla göreve başvurdu. Başvurulardan yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen 60 kişilik ekip, İzmir İtfaiyesi, AFAD, Kızılay ve AKUT ile birlikte gerçekleştirilecek eğitimlere başladı. Pandemi tedbirleri nedeniyle eğitimlerin 3 ay süreceği ifade edildi.

Eğitimlerin ardından Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'nin, mayıs ayı itibarıyla personel ve ekipmanlarıyla göreve hazır olması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Demet Evgar Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kılıç, Buca'nın Arama Kurtarma Birimini Kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:47:35. #1.16#

title