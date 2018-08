Başkan Kılıç'a Ücretsiz Otopark Teşekkürü

Bafra Belediyesinin ilçe trafiğine çözüm bulabilmek için hayata geçirdiği ücretsiz otopark uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor.

İlçede eski Tekel binalarının bulunduğu 12 bin 629 m2lik alanın alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak, otopark haline getiren Bafra Belediyesinin söz konusu hizmeti Bafralılar tarafından takdirle karşılanıyor.

Ücretsiz otoparkın bulunduğu alanda AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ile birlikte incelemelerde bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hizmetten yararlanan araç sahipleri, çevre esnafları ve vatandaşlarla sohbet etti. Ücretsiz otoparkın yaşanan trafik kaosuna çözüm bulabilmek adına atılmış büyük bir adım olduğunu ifade eden vatandaşlar Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

"El ele verirsek çözemeyeceğimiz sorun yok"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Sorunları ertelemek gibi bir lüksümüz yok. Hızlı ve etkili çözümler bulmak zorundayız. İlçeden her geçen gün büyüyen trafik sorunu bertaraf etmek için hayata geçirdiğimiz ücretsiz otopark hizmetimize halkımızın ilgisi her geçen gün artıyor. Bu günde kendileri ile bir araya geldik, memnuniyetlerini dile getirdiler. Bafra'da yaşanan her problemi sadece el ele verirsek çözebiliriz. Başta araç sahiplerimiz olmak üzere söz konusu sorundan rahatsız olan herkesi ücretsiz otopark hizmetimize karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Bafra Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında iki önemli uygulama ile onay Bafra Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan otoparkları kullanan araçlardan bir saate kader ücret alınmaması kararının ardından, eski Tekel binasının bulunduğu yeri ise ücretsiz otopark olarak araç sahiplerinin hizmetine sunmuştu. - SAMSUN