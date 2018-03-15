Başkan Kılıç'a En İyi Belediye Başkanı Ödülü

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu yıl 31'incisi düzenlenen "Uluslararası Tüketici Zirvesi"nde, Yılın En İyi Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü. Kılıç, "Bu ödülü Maltepe halkı adına, Afrin'de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canını dişine takan kahraman Mehmetçiğimiz için alıyorum" dedi.

Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası organizasyonlarından olan Tüketici Zirvesi'nin 31'incisi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan zirvede, "Teknoloji ve Refah, "Kişisel Bilgi Güvenliği", "Teknoloji ve Yapay Zeka" başlıklarında 4 oturum gerçekleştirildi. Zirvede, Yılın En İyi Belediye Başkanı Ödülü'ne layık görülen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ödülünü Lobin İnternational Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun elinden aldı.

Ödülü aldıktan sonra açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tüketim dediğimizde asıl tükenen ve tüketilen var. Beyin göçlerimiz var. Çok rahat tüketiyoruz. 80 milyonluk Türkiye'de dünyadaki beyinlerle, yaşıtlarla yarışabilen kaç gencimiz var? Bunu hiç tartıştık mı? Hindistan, Malezya gibi ülkeler bizi solluyor. Sadece marka tüketiminden oluşan bir yapıyı, elimizin tersiyle itebilmeyi ne zaman başaracağız? Markayı üreten batı emperyalizmi ise biz Anadolu insanı olarak kendi oluşturduğumuz markalarla dünyaya öncülük edebiliriz" dedi.

"Mehmetçiğimiz için alıyorum"

"Biz yerel yönetimde halka hizmeti Hakk'a hizmet kabul ederek çalışıyoruz" diyen Kılıç, "Maltepe'de temel anlayışımız dayatan değil, danışan bir anlayış. Biz sokaklarımızdan mahallelerimize kadar, konunun muhataplarıyla yani halkımızla aldığımız kararlar doğrultusunda çalışmalara imza atıyoruz. Çalışmalarımızı takip edip, bize bu ödülü layık gören herkese şahsım, çalışma arkadaşlarım ve 500 bin nüfuslu Maltepe halkı adına teşekkür ediyorum. Bu ödülü Maltepe halkı adına Afrin'de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canını dişine takan kahraman Mehmetçiğimiz için alıyorum. Şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL