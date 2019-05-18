Başkan Kılca: "Yarınlarımızı Yine Gençlerimizle Birlikte İnşa Edeceğiz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülke geleceğinin gençlerin elinde şekilleneceğini belirterek, "İnanıyorum ki geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizle birlikte tüm milletimiz güzel yarınları inşa edecektir" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. 19 Mayıs'ın milli uyanışın en önemli sembolü olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da milletimizin bağımsızlık mücadelesi için Samsun'da ilk adımı atmış; genç, yaşlı, kadın, erkek milletin tamamı bağımsızlık uğruna bu büyük çağrıyla birlikte ayağa kalkmıştır. Samsun'da atılan o tarihi adımın heyecanı, dalga dalga Anadoluya yayılmış, bu sayede de vatanın işgalden kurtarılması için azimli ve kararlı bir mücadele başlatılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin temeli inançla ve el birliğiyle aynı hedef ve idealler etrafında kenetlenmeyle atılmıştır. Yeni Türkiye hedefimiz yine de bu ideallerle şekil bulacaktır. Devlet olarak millet olarak bunun mücadelesini vermekteyiz. Hep birlikte daha çok çalışarak, okuyarak, araştırarak, sorgulayarak ve tarihimizi çok daha iyi bilerek bu mücadeleden başarıyla çıkacağız. Ülkemizin geleceğinin ellerinde şekilleneceği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. İnanıyorum ki geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizle birlikte tüm milletimiz güzel yarınları inşa edecektir." - KONYA

Kaynak: İHA