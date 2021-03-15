Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM Göçmen Bürosu'nun kursuna ziyaret
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Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM Göçmen Bürosu'nun kursuna ziyaret

15.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:26
Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM Göçmen Bürosu'nun kursuna ziyaret

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Bürosu ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aşçılık ve Tekstil Kursu"nu ziyaret etti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Bürosu ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aşçılık ve Tekstil Kursu"nu ziyaret etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Akif Paşa İlkokulu eski binasında uygulan projeye katılan kursiyerlerle bir araya gelerek Halk Eğitim Müdürü Yaşar Kolukısa ile proje koordinatörleri ve kursiyerlerden bilgi aldı. Türkiye'de koruma altında olan göçmenlerin Türkçe öğrenimi ve mesleki eğitimlerine katkı sunan proje, Konya ile birlikte Ankara, Kayseri ve Bursa'da hayata geçirildi. Göçmenlerin yanı sıra aynı zamanda bölge halkını da kapsayan projeden toplamda 26 kursiyer faydalanıyor.

"Bu tür projeler vatandaşlarımız ve göçmenler için büyük bir fırsat"

Projede katkısı bulunan tüm paydaşları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, proje kapsamında dil ve mesleki kursların kursiyerlere yönelik birçok faydasının bulunduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, geliştirilen projeyle bölge halkının ve göçmenlerin istihdamlarının arttırılması ve sosyal yönlerinin desteklenmesi bağlamında ilçeye olumlu etkilerinin olacağını vurgulayarak, "Projeyi ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin dil öğrenimi ve mesleki eğitimleri için son derece önemli buluyorum. Sosyal uyumun açısından da faydalı olacak bu proje, istihdama da katkı sunuyor. Vatandaşlarımız ve göçmenler için büyük fırsatlar sunan projenin tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak bizler de söz konusu hedef kitlenin sosyal uyumun sağlanabilmesi adına bugüne kadar birçok proje yürüttük. Bundan sonra da ilçemizin topyekün kalkınması ve gelişmesi için gereken neyse yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM Göçmen Bürosu'nun kursuna ziyaret
Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM Göçmen Bürosu'nun kursuna ziyaret
Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM Göçmen Bürosu'nun kursuna ziyaret
Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan BM Göçmen Bürosu'nun kursuna ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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