Başkan Kılca: "Şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak istiyoruz"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Kılca: "Şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak istiyoruz" - Haber
Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Karatay, Konya, Güncel

Başkan Kılca: "Şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak istiyoruz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Seddülbahir'de çarpışan Konyalı Mehmet Oğlu Ali'nin Konya'dan Çanakkale Cephesi'ne olan yolculuğunu ve hiç savaş görmemiş kahraman askerin gözünden Çanakkale Zaferi'ni illüstrasyon çizimlerle hikayeleştirdi.

11.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:39
Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Seddülbahir'de çarpışan Konyalı Mehmet Oğlu Ali'nin Konya'dan Çanakkale Cephesi'ne olan yolculuğunu ve hiç savaş görmemiş kahraman askerin gözünden Çanakkale Zaferi'ni illüstrasyon çizimlerle hikayeleştirdi.


Ülkenin ve Konya'nın tarih, kültür ve medeniyetine katkı sunmak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, bir sosyal medya çizgi serisi projesine daha imza attı. Geçtiğimiz yıl ahirete irtihalinin 746'ncı yılında Hazreti Mevlana'nın hayatı ve öğretilerini konu alan 30 bölümlük sosyal medya çizgi serisi projesini gerçekleştirerek büyük ilgi gören ve pek çok kesimden takdir toplayan Karatay Belediyesi, şimdi de Çanakkale Zaferi'ni konu alan bir hikayeyi vatandaşlarla paylaşıyor. "2 Gün Bir Ömür" adını verilen projeyle, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı etkinlikleri kapsamında eşsiz zaferi mümkün kılan isimsiz binlerce şehit ve meçhul yüzbinlerce kahramandan ilham alınarak hayata geçirildiği belirtildi.


Konyalı asker Mehmet oğlu Ali'nin gözünden Çanakkale Zaferi


10 bölümden oluşan sosyal medya çizgi serisinde geçen olaylar, babası Balkan gazisi ve Konya'da çiftçilikle uğraşan bir ailenin tek oğlu olan Ali'nin gözünden anlatılıyor. Balkan Harbi ile Osmanlı Devleti, oldukça yorulmuş vaziyettedir. Bu durumu fırsat bilen düşmanlar, Anadolu'yu işgal etmenin tam vakti olduğunu düşünürler ve harekete geçerler. Buna karşılık Osmanlı, seferberlik ilan eder ve eli silah tutan herkesi Çanakkale Cephesi'ne çağırır, olaylar böylece gelişir.


Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bütün Çanakkale Zaferi'nin bir özeti olan bu hikayeyi Anadolu gencinin gözünden anlatmak istediklerini söyledi. Binlerce yıllık tarihimizin, birçok şanlı zaferle ve kahramanlıklarla dolu olduğunu anlatan Başkan Hasan Kılca, "Çanakkale, bambaşkadır. Çanakkale, bütün varlığını feda ettiği vatanının korumak, canını inandığı dinine adamış bir milletin var olma savaşıdır. Çanakkale bu yönüyle bir inanç mücadelesidir. Milletimizi bu topraklardan atmak isteyen yedi düvele karşı verilmiş en muazzam müdafaadır. Karatay Belediyesi olarak bizler de 'Ezineli Yahya Çavuş' ve 'Konyalı Mehmet Oğlu Ali'nin nezdinde Çanakkale Zaferi'ni mümkün kılan bütün kahramanlarımızı yad etmek, aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve tabii ki hikayeyi görsel bir mecraya dönüştürerek, bilinirliğini ve akılda kalıcılığını arttırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Medeniyetimiz, kültürümüz ve tarihimize yönelik projelerimiz sürecek"


Geçtiğimiz yıl da Hazreti Mevlana'nın hayatı ve öğretilerini konu alan 30 bölümlük sosyal medya çizgi serisi projesini hayata geçirdiklerini, söz konusu projeyle 5 milyonun üzerinde kişiye ulaştıklarını hatırlatan Hasan Kılca, tarih, medeniyet ve kültürümüzün daha çok kişiye ulaşması konusundaki çalışmaları arttırma gayretinde olduklarını ifade etti. Bu alanda yeterli görsel çalışmanın mevcut olmadığını belirten Başkan Hasan Kılca şunları kaydetti: "Ama ne kadar çok yapılırsa yapılsın yeterli de olamayacaktır. Çünkü şanlı tarihimizi ne kadar anlatsak, ne kadar yazsak azdır. Bizler de bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmiş ve bu konuda katkı sağlayabilmiş isek ne mutlu bize. Daha önceki projemizde olduğu gibi bu çalışmamızda da pek çok tarihi kaynaktan faydalanıldı. Aslına oldukça yakın bir şekilde kaleme alınan bu hikaye, herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek şekilde anlatılmaya çalışıldı. 7'den 70'e tüm halkımız, pek çok mecradan projemize ulaşıp takip edebiliyor. 10 gün olarak planladığımız paylaşım maratonumuzda 30'un üzerinde sahnenin resmedilmesi ve hareketlendirilmesiyle daha etkili bir sunum haline getirildiğine inanıyoruz. Projenin son postu, Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümü olan 18 Mart'ta olacak. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Başkan Kılca: "Şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak istiyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 16:44:59. #1.14#