Başkan Kılca: "Seçim vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz"

05.11.2019 13:49

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Çölyak Hastaları için özel olarak üretilen glutensiz ekmekler Karatay Glutensiz Ekmek Büfelerinde satışa sunulmaya başlandı.



Başkan Hasan Kılca, belediye hizmet binası önünde yaptığı basın toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri Beyannamesinde yer alan bir vaatlerinin daha hayata geçmesi dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, gluten hassasiyetleri bulunan vatandaşların artık çok rahat bir şekilde glutensiz ekmeklerini temin edebileceklerini söyledi.



"Seçim vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz"



Bugüne kadar Konya'da glutensiz ekmek üretimi olmadığını belirten Başkan Hasan Kılca, "Gluten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız ekmeklerini diğer illerden siparişle ve neredeyse 8-10 kat fazla bir maliyetle temin ediyorlardı ya da glutensiz un alarak ekmeklerini kendileri yapıyorlardı. Bizler de Çölyak hastalarımızın bu talebini değerlendirdik ve bu projeyi 31 Mart Yerel Seçimleri Beyannamemize koyduk. Çalışmalara başladık ve Karatay Halk Ekmek Fabrikamızda glutensiz ekmek üretimine başladık. 31 Mart öncesinde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz ve artık bugün itibariyle de oluşturduğumuz Glutensiz Ekmek Büfelerimizden ekmek satışı başlamış oldu" diye konuştu.



"Üretimi ve ürün çeşitliliğini talebe göre arttıracağız"



Glutensiz ekmeklerinin normal ekmek buğdayı ile karışmaması için Karatay Halk Ekmek Fabrikasında ayrı bir üretim alanı oluşturduklarını söyleyen Hasan Kılca, "Glutensiz unla yapılan 60 gramlık ekmeklerimiz, hijyenik bir şekilde poşetlenerek belediye hizmet binamızın yanında kurduğumuz Glutensiz Ekmek Büfemizde bugün itibariyle satışa sunulmuş oldu. Hemşehrilerimiz artık piyasaya göre çok daha ucuza glutensiz ekmeklerini büfelerimizden temin edebilecekler. Karatay Belediyesi olarak Konya'daki bütün Çölyak hastalarının ekmek talebini karşılayabilecek kapasitedeki üretimimizi talebe göre daha da arttırabiliriz. Hatta yine talep olursa simit, kurabiye gibi ürünlerin de üretim ve satışı ileriki zamanlarda yapılabilecek. Ben, projemizin hemşehrilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Konya Çölyak Derneği Başkanı Şerife Sadakatlı, Konya'da en büyük sorunlarının başında glutensiz ekmeğe ulaşamamak olduğunu belirterek bu önemli ihtiyaçlarını gideren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA