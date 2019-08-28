Başkan Kılca muhtarları dinledi

28.08.2019 14:04

Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, İlçe Kaymakamlığı tarafından her ay mutat olarak düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

İlçeyle ilgili tüm konuların yanı sıra muhtarların talep ve isteklerininde dile getirilip çözüme kavuşturulduğu Karatay Belediyesi Sedirler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Hasan Kılca şunları söyledi:

"Kaymakamımızla, tüm daire müdürlerimizle ve muhtarlarımızla uyum içerisinde ilçemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Buradaki herkes, iyi niyetle ve samimi bir gayretle memleketine insanına bir fayda daha getirmek adına tüm enerjisini harcıyor. Bizler de seçimlerden önce mahallelerimizi ziyaret ederek hem muhtarlarımızla hem de hemşehrilerimizle bir araya gelmiştik. Amacımız vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek çözüm üretmekti. Bu konuda da önemli mesafeler aldık ve birçok talebi yerine getirme fırsatımız oldu. Bundan sonra da hemşehrilerimizi mutlu etmek ve onların yaşam kalitesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda da bizlere katkı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Karatay Kaymakamımıza, tüm daire müdürlerine ve ekibime teşekkür ediyorum."

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da Karatay'ın bütün sorunlarının tün yönleriyle ele alınması bağlamında yapılan toplantıyı önemsediklerini belirterek, ilçenin hizmet alması ve vatandaşların memnun olması konusunda çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Öte yandan Karatay Nakipoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi yöneticileri de etkinlikte bir sunum gerçekleştirerek ilçe genelinde yürüttükleri ücretsiz sağlık hizmetleri hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Toplantıya Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'da görev yapan mülki erkan, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Karatay ilçesinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA