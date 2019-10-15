Başkan Kılca: "Karatay'ı Karataylılarla yönetiyoruz

15.10.2019 14:20

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel hale getirdiği "Karatay Söz Meclisleri"nde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay Söz Meclisleri"nde vatandaşları belediyede ağırlayarak hemşehrilerinin taleplerini dinliyor. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantının bu haftaki buluşmasına Başkan Hasan Kılca'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmada vatandaşların taleplerini ve sorunları dinleyen, talepler için ilgili belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerine talimatlar veren Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını belirtti.



"Biz hep birlikte çok daha güçlüyüz"



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Hemşehrilerimizin talep ve görüşleri bizler için çok önemli. Her bir görüşü ve fikri büyük bir hassasiyetle değerlendirip hizmetlerimizi hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana sürdürdüğümüz 'Karatay Söz Meclisleri' buluşmalarımızda da bunu amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızı rutin olarak belediyemizde ağırlayarak ilçemizi Karataylı Hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Daha güzel bir Karatay için hemşehrilerimizle iç içeyiz. Vatandaşlarımızı ilçenin yönetiminde birer söz sahibi yaparak hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlü bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizle olan iletişimimizi daha da güçlendirerek katılımcı demokrasi anlayışımızı ön planda tutacağız. İlçemizin ihyası ve inşası için birbirinden önemli çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Bu vesileyle buna katkı sağlayan, dua ve destekleriyle hep yanımızda olan bütün Karataylı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA