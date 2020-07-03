Başkan Kılca, Karatay'ı adım adım dolaşıyor
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Başkan Kılca, Karatay'ı adım adım dolaşıyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların öneri ve taleplerini tespit etmek amacıyla başlattığı merkeze uzak mahalle ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Kılca, Karatay'ı adım adım dolaşıyor
03.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:26

KILCA: İNSANIMIZIN GÖNLÜNDEKİ MAKAM, TÜM MAKAMLARDAN KIYMETLİ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve ilçe teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde hemşehrilerinden gelen istekleri dinleyerek çözüme kavuşturan Kılca, "Hemşehrilerimizin omuzlarımıza yüklediği bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Belediyemizin makamında değil, insanımızın gönlündeki makamda olmayı tercih ediyoruz. Çünkü o makam tüm makamlardan kıymetlidir" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve İlçe Teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen merkeze uzak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

BAŞKAN KILCA, KARATAY'I ADIM ADIM DOLAŞIYOR

Karatay Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği söz konusu ziyaretlerde Başkan Kılca, mahallelerin eksiklik ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek vatandaşlarla istişarelerde bulunuyor.

ŞATIR, BAKIRTOLU, HAYIROĞLU VE OVAKAVAĞI'NI ZİYARET ETTİLER

Mahalle ziyaretleri kapsamında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilat mensupları, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri, merkeze uzak mahalle ziyaretleri kapsamında Şatır, Bakırtolu, Hayıroğlu ve Ovakavağı'nı ziyaret ettiler.

Başkan Hasan Kılca ve beraberindekiler, mahalle ziyaretlerinde hem belediyenin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde incelediler hem de vatandaşın talep ve önerilerini dinleyip istişare etme fırsatı buldular.

İNSANIMIZIN GÖNÜL MAKAMI TÜM MAKAMLARIN ÜSTÜNDE

Mahalle ziyaretlerini ve bölge halkıyla olan istişarelerini değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların içinde bulunmaya büyük özen gösterdiklerini belirterek, amaçlarının vatandaşların taleplerini ve sıkıntılarını dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm üretmek olduğunu kaydetti.

Başkan Hasan Kılca, "İlçe merkezimizin yanı sıra merkeze uzak mahallemizi sık sık ziyaret ederek gerek muhtarlarımız gerekse hemşehrilerimizle buluşmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte Karatay Belediyesi olarak hem yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleme hem de muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle istişare etme fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz oldukça verimli geçiyor. Yola çıktığımızda slogan olarak belirlediğimiz 'Bir Başka Karatay'ı hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Zira hemşehrilerimizin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk var. Bu bilinçle hareket ederek hemşehrilerimizin hayatlarına bir şekilde dokunmak ve gönüllerine köprü kurmak arzusundayız. Bir emanet olarak gördüğümüz bu görevde bulundukça da bunu sağlamanın çabasında olacağız. Bizler, belediyemizdeki makamda değil, hemşehrilerimizin gönül makamında bulunmayı tercih ediyoruz. Çünkü o makam, bütün makamlardan kıymetlidir. Bunu sağlamak için de onların memnuniyetini, huzur ve mutluluğunu arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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