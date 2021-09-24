Başkan Kılca: 'Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de önemsiyoruz' - Haberler
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Başkan Kılca: "Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de önemsiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Akabe Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Akabe Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve istişarelerle Karatay'ın gelişimine katkı sağlayan Cuma Buluşmaları'nın bu haftaki adresi Akabe Mahallesi oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç'in de eşlik ettiği buluşmada vatandaşın istek ve önerileri dinlendi, mahallenin ihtiyaçları istişare edildi.

"Karatayımızda hemşehrilerimizle birlikte önemli başarı yakaladık"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları sayesinde Karatay'ın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiklerini, hizmetlerinin geldiği noktayı gördüklerini ve bölgenin yeni ihtiyaçlarını istişare ettiklerini belirterek buluşmaların önemli olduğunu söyledi. Karatay Belediyesi olarak altyapı, asfalt, imar, yeşil alan, kültür ve daha birçok alanda önemli başarılar yakaladıklarını ifade eden Başkan Kılca, "Karatayımızda belediyecilik çalışmalarını vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Karatay'da hemşehrilerimizle kurduğumuz uyumlu iletişimde mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit etmemizin büyük payı var. Cuma Buluşmalarımız sayesinde de hem ilçemize ve mahallelerimize yaptığımız çalışmaların yansımalarını vatandaşlarımızdan dinliyoruz hem de varsa farklı ihtiyaç ve istekleri onları da hemşehrilerimizle birlikte istişare ediyoruz. Karatay'ımızın çehresini, tarihini, medeniyetini, kültürünü ve sanatsal kimliğini tüm Karataylılar ile ön plana çıkararak, örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Başkan Kılca: Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de önemsiyoruz

Başkan Kılca: Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de önemsiyoruz

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Haber: Başkan Kılca: 'Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de önemsiyoruz' - Haberler
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