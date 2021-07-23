Başkan Kılca: "Gazetecilik sabır ve meşakkat isteyen bir meslek"
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Başkan Kılca: "Gazetecilik sabır ve meşakkat isteyen bir meslek"

Başkan Kılca: 'Gazetecilik sabır ve meşakkat isteyen bir meslek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan basın, vatandaşların doğru ve hızlı haber alma hakkının en etkili aracıdır" dedi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan basın, vatandaşların doğru ve hızlı haber alma hakkının en etkili aracıdır" dedi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basının bilgi ve haber edinme hakkının tesisi için vazgeçilmez meslek alanlarından birisi olduğunun altını çizdi. Milletin sesi soluğu olmasının yanında bilgiye doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılması bağlamında basının öneminden söz eden Başkan Hasan Kılca, gelişen teknolojiyle birlikte basının farklı bir boyut kazandığını ifade etti. Hasan Kılca, gazeteciliğin zaman mefhumu gözetmeden, hayatından taviz vererek yapılan zor bir meslek olduğunu söyleyerek, "Basın farklı perspektif ve görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlaması, aksaklıkları dile getirmesi ve toplumsal bilinci güçlendirmek için önemli bir işleve sahiptir. Demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan basın, vatandaşların doğru ve hızlı haber alma hakkının en etkili aracıdır. Yaşanan her gelişmeden haberdar olmamızı sağlayan, ülkemizin büyümesine, gelişmesine ve kalkınmasında önemli katkılar sunan basının bu bağlamda kutsal bir görev ifa ettiğini düşünüyorum. Konya basını da köklü bir geçmişe sahip olmasının yanında önemli bir kurumsal hafızaya ve arşive de sahiptir. Belediyecilik hizmetlerimizde, şehrimizi imar çalışmalarımızda öneri ve eleştirileriyle bizlere büyük katkı sunan, şehrimizin her anlamda gelişmesinde önemli yol göstericilerimizden olan güzide basınımız şehrimiz için oldukça kıymetlidir. Bu düşüncelerle; Konya'nın sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan yerel basın çalışanları başta olmak üzere bütün basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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