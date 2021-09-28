Başkan Kılca esnaflarla bir araya geldi

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnaf ziyareti gerçekleştirerek, yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cemil Çiçek Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç'in de katıldığı ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, vatandaşın talep ve önerilerini dinledi. Karatay Belediyesinin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında da esnafla istişarelerde bulunan Hasan Kılca, esnafın muhtarlardan sonra mahallelerdeki ihtiyaçları en iyi bilen kesim olduğunu aktardı.

"Karatay için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

Kılca, "Pandeminin etkisi hala tüm dünyada devam ediyor ancak bu zor günleri de inşallah kısa zamanda aşıp özlediğimiz günlere birlikte ulaşacağız. Bizler de vatandaşlarımıza hizmet ederken talepleri almaya ve gerekli istişarelerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Çünkü vatandaşımızı ve esnafımızı önemsiyoruz. Özellikle esnafımız; toplumsal bütünlüğün, ekonominin ve ticaretin çok önemli birer unsuru. Aynı zamanda bölgelerini de çok iyi bilen ve tanıyan kesim. Dolayısıyla bu ziyaretler bizim için oldukça faydalı geçiyor ve buluşmalarımız bizler kadar esnafımızı da çok mutlu ediyor. Karatay Belediyesi olarak hem belediyecilik faaliyetlerimizi anlatıyoruz hem de varsa isteklerini dinleyerek hızlı çözümler üretiyoruz. Karatay için ne yapılması gerekiyorsa hemşehrilerimizle iletişim halinde olarak hayata geçirmenin gayretindeyiz" dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her zaman sahadayız. Sahaya inerek ve hemşehrilerimizi tek tek dinleyerek onların yanında oluyoruz. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Ziyaretlerimizde Hükümetimizin ve Karatay Belediyemizin hizmetlerinin vatandaşlarımız nezdinde karşılık bulmuş olmasından dolayı çok memnunuz" diye konuştu. - KONYA