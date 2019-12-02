Başkan Kılca: "Engellilerimizin toplumsal hayata katılması, toplumu zenginleştirir ve güçlendirir"

02.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:05

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir" dedi.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kılca mesajında, Karatay Belediyenin Engelliliğin sadece engelli vatandaşları ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini belirten Başkan Hasan Kılca, bunun duyarlılığı ve çok yönlü ele alınmayı gerektiren toplumsal bir olgu olduğunu vurguladı.



Başkan Hasan Kılca, "Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumu oluşturan tüm kesimleri ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren ve çok yönlü ele alınması gereken husustur. Dolayısıyla da dünyayı engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, onların hayata sıkı sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Ancak bu sayede tüm bireylerin temel hakkı olan yaşama hakkına saygı göstermiş, bu haklarını sonuna kadar kullanmaları için uygun ortamı sağlamış oluruz. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu daha da zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Sporda, sanatta, edebiyatta, sivil toplumda ve iş dünyasında engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele ile beraberinde elen başarı gerçekten takdire şayandır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlıklı bir şekilde yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor" ifadelerini kullandı.



Zihinsel veya bedensel farklılıkların yaşama engel oluşturmadığı bilincinin daha da sağlamlaşması temennisinde bulunan Kılca, tüm engelli vatandaşlara uzun ve mutlu bir yaşam dilediğini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA