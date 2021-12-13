Başkan Kılca: "Emekli konaklarımız ev sahiplerine kavuştu"

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Emekli Konakları, pandemi dolayısıyla uzun bir süre hizmete ara verdiği misafirlerine kapılarını yeniden açtı.

Karatay Belediyesi, pandemi sürecinin ağır şartları dolayısıyla hizmetine ara verdiği Karatay Belediyesi Emekli Konakları'nın bir kısmını yeniden açtı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına büyük hassasiyetin gösterildiği Emekli Konakları'na uğrayan vatandaşlar hem yeniden hoşça vakit geçirebildikleri için hem de dostlarına kavuştukları için son derece mutlu oldular. Gün boyunca ücretsiz çay servislerinin yapıldığı, günlük gazetelerin yanı sıra kitap okuma imkanının da sunulduğu Karatay Emekliler Lokalleri'ne devam eden vatandaşlar, birçok etkinlik, gezi ve kurslarla da sosyal hayatlarına katkı sunuyor.

"Konaklarımızda tüm tedbirlerimizi aldık"

Vatandaşlar kadar kendilerinin de Karatay Belediyesi Emekli Konakları'na yeniden kavuştukları için mutlu olduklarının altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, pandemi süreci dolayısıyla konaklardan faydalanan vatandaşların sağlığına büyük hassasiyet gösterdiklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca, "Korona virüs salgını, ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren bütün emekli konaklarımızın hizmetine ara verme kararı almıştık. Bu dönemde emekli konaklarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın evlerinde bir hayli sıkıldıklarını biliyorduk Ama sağlık her şeyden önemli. Ülkemiz genelinde aşılama işlemlerinin başarılı bir şekilde sürmesi ve hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte bizler de gelen yoğun talep üzerine konaklarımızı yeniden açma kararı aldık. Pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak açtığımız emekliler konaklarımızda tüm tedbirlerimizi aldık ve büyük hassasiyetle uyguluyoruz. 22 konağımızdan ilk etapta 6'sını açtık. İlçemizin çınarlarını emekli konaklarımızla yeniden buluşturduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemle birlikte diğer konaklarımızı da açacağız" dedi. - KONYA