Başkan Kılca'dan vatandaşa "evde kal" çağrısı
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Hasan Kılca, Koronavirüs, Karatay, Konya, Güncel

Başkan Kılca'dan vatandaşa "evde kal" çağrısı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, telefonlara gönderdiği sesli mesajla vatandaşlara "Evde Kal; evde hayat var" çağrısı yaptı.

26.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:41
Başkan Kılca'dan vatandaşa

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, telefonlara gönderdiği sesli mesajla vatandaşlara "Evde Kal; evde hayat var" çağrısı yaptı.

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının görülmeye devam etmesiyle Sağlık Bakanlığından gelen uyarılar ve önlemler kapsamında harekete geçen Karatay Belediyesi, okulları, meydanları, park ve bahçeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki dezenfekte çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra İçişleri Bakanlığının genelgesiyle kapanan işyerlerinin denetimini de yapan Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık işyerleri ve pazar yerlerindeki hijyen kontrollerini de sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Karatay zabıtadan sosyal mesafe bilgilendirmesi

Söz konusu çalışma ve tedbirlerinin yanı sıra Karatay Belediyesi Zabıta Ekipleri, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki meydan, park ve bahçelerdeki banklarda oturan vatandaşları da "sosyal mesafe" konusunda uyarıp bilgilendiriyor. Zabıta ekiplerinin bu bilgilendirme ve uyarılarının yanında banklara yerleştirilen levhalarda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın "Koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca evlerimizde kalarak salgının yayılmasını büyük oranda engelleyebilirsiniz" mesajı da yer alıyor. Karatay Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşlara yönelik olarak yürüttüğü çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler hakkında vatandaşlar; billboard, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından bilgilendiriliyor.

Başkan Kılca'dan vatandaşlara "evde kal" çağrısı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan sesli mesaj ile vatandaşlara mümkün olduğunca evde kalınması çağrısında bulundu.

Başkan Hasan Kılca mesajında, "Değerli Hemşehrim; insanlık olarak yaşadığımız bu zor süreçte Koronavirüs'e karşı hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceğini unutmayalım. Evde hayat var. Sağlıklı günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği bir ek genelgeyle Karatay Belediyesi Meclisi'nin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları da ertelendi. - KONYA

Kaynak: İHA

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