HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Başkan Kılca'dan sanayi esnafına ziyaret

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONSAN Sanayi Sitesini ziyaret ederek burada faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

Başkan Kılca'dan sanayi esnafına ziyaret
01.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:01

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONSAN Sanayi Sitesini ziyaret ederek burada faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, esnaf buluşması kapsamında, KONSAN Sanayi Sitesini ziyaret ederek bölge esnafının istek ve taleplerini dinledi. Başkan Hasan Kılca ve Mehmet Genç, site içerisinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hasar gören, kauçuk ve sünger üretimi yapan fabrikaya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi ve işletme sahibiyle bir süre görüşerek talihsiz olay hakkında bilgi aldı. Fabrika işletmecilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Çıkan yangın hepimizi son derece üzdü. Ama elhamdülillah gerek büyükşehir itfaiyemiz gerekse belediye ekiplerimizin gayretiyle yangın söndürüldü. Tabi herhangi bir can kaybımızın olmaması, bir nebze de olsa yanan yüreğimizi serinletti. Temennimiz, bir daha böyle olayın yaşanmaması. Bu konuda bizlere düşen neyse yapmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha işletme sahiplerimize ve bütün çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Güçlü esnaf Karatay'ın gücüne güç katar"

Başkan Kılca, vatandaşlarla da sık sık bir arada olmaya gayret ettiklerini vurguladı. İnsan odaklı hizmet üretip sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederken gönül belediyeciliğini çok önemsediklerinin altını çizerek, "Karatay Belediyesi olarak ortak akılla çözümler üretmek en temel felsefemizdir. Karatay'ımızın yararına olan her işte ilçemizin tüm dinamikleriyle el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da alın teriyle çalışan, ülkemize, şehrimize ve ilçemize değer üreten esnafımızı ziyaret ettik, hayırlı işler ve bol kazançlar temennilerimizi ilettik. Esnafı güçlü olan bir yer, her zaman çok daha güçlü olur, yarınlara daha güvenle bakar. Dolayısıyla esnafımızın güçlü olması, Karatayımızın da gücüne güç katacak. Karatay Belediyesi olarak bu sürece katkı sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Covid-19 salgını sürecinde kiracımız olan esnafımızdan süreç boyunca kira almadık. Bundan sonrası için de esnafımızla birlikte yerel yönetimlerin ne gibi destekleri olabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah, hep beraber bu zorlu günleri de geride bırakacağız" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Ekonomi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Ekonomi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil Ekonomi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz...
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Ekonomi
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Ekonomi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı Ekonomi
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip...
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
'Köpekten emir aldım' diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bakan Temmuz Otomobil Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Kılca'dan sanayi esnafına ziyaret - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 15:54:45. #1.15#
title