Başkan Kılca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
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Başkan Kılca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

Başkan Kılca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
07.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:21

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi, korona virüs ile mücadelesinin kahramanları sağlık çalışanlarını unutmuyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi, korona virüs ile mücadelesinin kahramanları sağlık çalışanlarını unutmuyor. Karatay Kent Konseyi başkan ve yürütme kurulu üyeleri, ülkemizde salgının etkisinin en aza indirilebilmesi için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarını ziyaret ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın teşekkür mektubunu da sağlık çalışanlarına iletildi.

Karatay ilçesi genelindeki tüm sağlık kurumlarını kapsayan ziyaretler, Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ile yürütme kurulu üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İçerisinde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, özverili ve fedakar çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarına bir teşekkür mektubunun da yer aldığı hediyeleri ileten Karatay Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, her zaman sağlık çalışanlarının yanında oldukları mesajını veriyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından sağlık çalışanları için kaleme alınan teşekkür mektubunda ise şu ifadeler yer alıyor; "Sağlık Ordumuzun kıymetli neferi; tüm dünya ile birlikte Türkiyemizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, salgından etkilenen vatandaşlarımızın ve çevrelerinin tedavilerinin yapılması ile virüsün ortadan tamamen kaldırılmasına yönelik ne kadar fedakarca çalıştığınızın farkındayız. Ülke olarak yürüttüğümüz bu büyük savaşta en ön safta bulunarak, göreviniz esnasında en sevdiklerinizden, ailelerinizden bile ayrı kaldığınızı ve her türlü tehlikeyi göze alıp görevinizi fedakarca yürüttüğünüze millet olarak şahidiz. Dur durak bilmeden, kimi zaman uykunuzu kimi zaman da yemeyi bir kenara bırakarak bir vatandaşımızı daha iyileştirmek adına hizmet etmeniz, her türlü takdirin üstündedir. Karatay Belediyesi olarak bizler de sizlerin bu özverili ve fedakarca çalışmanıza anlam katmak amacıyla tüm birimlerimizle birlikte temizlik, dezenfekte, ilaçlama, düzen ve denetim gibi faaliyetlerimizi aksatmadan yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlaması gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkmış olan ülkemizin ve milletimizin yine birlik, beraberlik ile dayanışma ruhuyla bu salgından da kurtulacağına olan inancım tamdır. Bu vesileyle; bu zorlu süreçte özverili ve fedakarca çalışan sizi bütün sağlıkçı kardeşlerimi alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun." - KONYA

Kaynak: İHA

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