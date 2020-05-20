Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız" Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalle yollarındaki modernizasyon faaliyetlerine devam ediyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalle yollarındaki modernizasyon faaliyetlerine devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu Mahallesindeki asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Karatay'da asfaltsız yol bırakmayacaklarını belirten Başkan Kılca, "İlçemize hizmet için canla başla çalışıyoruz. Bu yıl asfalt rekoru kıracağız. Belediye olarak hizmetlerimize ara vermiyoruz" dedi.

"2020 yılını da asfaltlama rekoruyla kapatacağız"

Karatay Belediyesi olarak yeni asfalt sezonu planlamasını tamamlayarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları söyledi: "Belediyeler, sosyal ve kültürel belediyeciliğin yanı sıra fiziki ve üstyapı belediyeciliğine de önem vermesi gerekiyor. Karatay Belediyesi olarak bizler bunu başardığımıza inanıyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında şu anda faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni asfalt sezonunda da Karatayımızda planladığımız alt yapısı tamamlanan her sokağı asfaltlayacağız. Gerek yolları bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanlarda gerekse de yeni yollarda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Karatay'ı bırakabilmek. Karatay'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hemşehrilerimizin hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılını rekorla kapatmak."

"Yollarımızın standardı gün geçtikçe yükseliyor"

Hamzaoğlu, Akabe, Keçeciler, Çatalhüyük ve Tatlıcak Mahallelerinde yürütülen çalışmaları da değerlendiren Başkan Kılca, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolların standardının daha da yükseleceğini söyledi. Hasan Kılca şöyle devam etti: "Ekiplerimiz şu anda Hamzaoğlu Mahallemizde asfalt kaplama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bizler de yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Burası ekiplerimizin çalışması sonrasında daha güzel ve kullanışlı bir hale gelmiş olacak. Yine diğer ekiplerimiz de Akabe ve Keçeciler Mahallelerimizde asfalt kaplama, Çatalhüyük ve Tatlıcak Mahallelerimizde ise asfalt yama çalışması yapıyor. Hemşehrilerimize hizmet için canla, başla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yollarımızı asfaltlıyoruz, kaldırımlarımızı yapıyoruz." - KONYA

Kaynak: İHA