Başkan Kılca: "Belediye ile muhtar işbirliğinin en güzel örneği Karatay'da"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek istişare ve eğitim toplantısı düzenledi.

Göreve geldikleri günden bu yana Karatay'ın nitelikli hizmet alması için çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Kılca, "Muhtarlarımız, mahallelerdeki önemli destekçilerimiz. Belediye ile muhtar işbirliğinin en güzel örneği de Karatay'da. Bu güzel işbirliği, ilçemizde daha nitelikli ve verimli hizmetlere vesile oluyor" dedi.

Sık sık mahalleleri ziyaret ederek Karatay Belediyesinin yürüttüğü yatırımları yerinde inceleyen ve muhtarların yanı sıra vatandaşları ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu kez muhtarları Karatay Belediyesinde ağırladı. Karatay Belediyesinin ilçe genelinde yürüttüğü projeler, devam eden ve tamamlanan yatırımların yanı sıra mahallelerin ihtiyaçları ile taleplerinin değerlendirildiği toplantıda Eğitimci Halil Atalay "Devlet ile Millet Arasındaki Köprü; Muhtarlar" konusunda sunum yaptı.

Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de katıldığı istişare ve eğitim toplantısında muhtarlara hitap eden Başkan Hasan Kılca, Karatay'daki yaşam standardının yükselmesinde ve hizmetlerin daha nitelikli hayata geçmesinde muhtarların büyük katkısı bulunduğunun altını çizdi.

"Belediye - muhtar işbirliğinin en güzel örneği Karatay'da"

Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri olarak insanlara en nitelikli hizmeti sunma çabası içerisinde olduklarını belirten Kılca, "Tabii ki bu anlamda mahalle muhtarlarımız da belediyelerimizin ayrılmaz bir parçası. Zira siz muhtarlarımız, bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişilersiniz. Mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında bir köprü oluşturan sizler, vatandaşlarımızın isteklerini ve taleplerini bize her fırsatta aktarıyorsunuz. Bizler de bunları hızlı bir şekilde ve bölgenin ihtiyacına göre yerine getirme gayretindeyiz. Halkımızın yaşadığı mahallerde ortaya çıkan ihtiyaçları ve sorunları muhtarlardan almak, işimizi de oldukça kolaylaştırıyor. Belediye ile muhtar işbirliğinin en güzel örneği de Karatayımızda oluştu. Muhtarlarımızla yakaladığımız bu ekip ruhu, mahallelerimize nitelikli ve verimli hizmetlere vesile oluyor. Bundan da Karatayımız ve vatandaşlarımız kazançlı çıkıyor. Bu vesileyle bizlerin mahallelerdeki önemli destekçilerimiz konumunda olan siz kıymetli muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yönetim anlayışımız insan odaklı"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinin ardından mahalle ziyaretleri ile vatandaş buluşmalarında tespit ettikleri ihtiyaç ve taleplerin karşılanması için kolları sıvadıklarını, bu konuda da önemli mesafeler kat ettiklerini aktardı.

İlçe ve mahallelerin ihtiyaçları için sahada var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kılca, "Bunun için de göreve gelir gelmez Muhtarlık Şube Müdürlüğü kurduk. Yine sık sık mahallelerimize gelerek siz muhtarlarımızla, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve hemşehrilerimizle istişarelerde bulunarak mahallelerimizin ihtiyaçları için bir irade ortaya koyuyoruz. Hizmetlerimiz insan odaklı. Temel esasımız bu. Yani biz çalışmalarımızın temelini hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinin verdiği rahatlığı, konforu yaşaması üzerine inşa ettik. Bunun için geceli gündüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Bu noktada da mahallelerimizde bizlerin en önemli yardımcısı siz kıymetli muhtarlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. İnanıyorum ki hep birlikte Karatayımız için güzel işlere imza atacağız"

Verilen eğitimin ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Halil Atalay'a tablo takdim ederken, muhtarlara da eğitime katılımlarından dolayı katılım belgesi verdi. - KONYA

Kaynak: İHA