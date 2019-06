Başkan Kılca: "Bayramlar bizi biz yapan günlerdir"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, bir ay boyunca oruçla huzur ve kardeşlik iklimini teneffüs etmenin ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Hasan Kılca, mesajında tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlarken, bayramın tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.

"Bir ay boyunca oruçla huzur ve kardeşlik iklimini teneffüs etmenin ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Hasan Kılca, kutlama mesajında şunları dile getirdi: "Bayramlarımız; yardımlaşma, kaynaşma ve kardeşlik duygularının üst seviyeye çıktığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği için tarihimizde ve milletimizin hayatında her zaman mümtaz bir yere sahip olduğu zamanlardır. Biliyoruz ki bayramlar bizi biz yapan, kuşaklar arası hoşgörüyü, saygıyı ve sevgiyi kalplere dokunduran günlerdir. Dolayısıyla hep birlikte bu bayramda da birlik ve dayanışmamızı artırmalı, geleceğe yönelik umutlarımızı her koşulda korumalıyız. Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini, sayılı bayram günleriyle sınırlı tutmayarak yaşamın her evresinde ve tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Bu bayramda da küçüklerimizi sevindirelim, anne ve babalarımız başta olmak üzere büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını alalım. Yoksullara, kimsesizlere, yetim ve öksüzleri kucak açalım. Hastalarımızı ve ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. Zira bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın daha müreffeh bir geleceğe ulaşmamıza, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirmesine, toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişmemize vesile olmasını diler; tüm Konyalı hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." - KONYA

Kaynak: İHA