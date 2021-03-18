Başkan Kılca: "Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerinin her daim yanındayız"
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Başkan Kılca: "Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerinin her daim yanındayız"

18.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:41
Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 1921'de şehit olan Bilal Yıldız'ın 102 yaşındaki kızını evinde ziyaret etti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 1921'de şehit olan Bilal Yıldız'ın 102 yaşındaki kızını evinde ziyaret etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eşi Şerife Kılca ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ile birlikte 1921 yılında Afyon'da şehit düşen Bilal Yıldız'ın 102 yaşındaki kızı Ayşe Erarıcı'yı evinde ziyaret etti. 6 aylıkken yetim kalan şehit kızı Ayşe Erarıcı ile bir süre görüşen ve halini, hatırını soran Başkan Hasan Kılca, millet olarak şehit ile gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

"Şehit ve gazilerimizin emanetleri bizim de başımızın tacıdır"

Vatan için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlere ve gazilere çok şey borçlu olduklarının altını çizen Hasan Kılca, her zaman onların emaneti olan ailelerinin de yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Kılca, "Cennet ülkemizin bir karış toprağı için bedenini siper ederek canlarını teslim eden Mehmetçiklerimize minnet borçluyuz. Kahraman askerlerimiz ülkemizin birliği için canını verirken, gazilerimiz ve şehitlerimizin geride bıraktıkları yakınlarını da kendi ailemizden ayrı görmüyoruz. Karatay Belediyesi olarak şehitlerimizin emanetlerini sahipsiz bırakmıyoruz. Onlar bize şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kılca, ziyaretin anısına şehidin kızına Mevlevi Sancağı hediye etti. Ayşe Erarıcı ise sürpriz ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, böyle güzel bir günde unutulmamanın kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti. - KONYA

Başkan Kılca: 'Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerinin her daim yanındayız'
Başkan Kılca: 'Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerinin her daim yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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