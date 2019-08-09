Başkan Kibar ve temizlik işçileri aynı kahvaltı sofrasında

09.08.2019 12:45

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye kademesinde görev yapan temizlik işçileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye temizlik işçilerinin başkanla aynı sofrada bir araya gelmekten oldukça memnuniyet duydukları gözlendi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar göreve başladıktan sonra bir çok konuda şikayet aldıklarını ancak temizlik konusunda ufak bir şikayet almadıklarının belirterek, "Bu da temizlik işçilerimizin ne kadar özverili çalıştığını gösteriyor" dedi.

"Temizlik konusunda en ufak bir şikayet almadık"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar kahvaltı öncesi temizlik işçilerine hitaben yaptığı konuşmada, herkesin evine ekmeğini götürmenin derdinde olduğunu belirterek, "Ben hepinize şehrimizin en zor görevini yaptığınız teşekkür ediyorum. Yükünüz ağır ama çok şükür göreve geleli 4 ay oldu, birçok konuda şikayet aldık ama temizlik konusunda en ufak bir şikayet almadık. Bu da işinizi ne kadar büyük bir özveriyle yaptığınızı gösteriyor. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Allah emeğinizin bereketini güzelleştirsin"

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı da yaptığı konuşmada, "Allah emeğinizin bereketini güzelleştirsin, zenginleştirsin. Belediye Başkanımız ile birlikte bu şehrin imar ve inşasında emekleriniz için teşekkür ederiz. Fatsa çok daha güzel olmayı hak ediyor. Sizlerin de bu konuda emekleri çok fazla. Allah razı olsun teşekkür ediyoruz, şimdiden iyi bayramlar" şeklinde konuştu.

Kahvaltıya AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Belediye Meclis Üyeleri Muharrem Okyay Sarıhan, Mehmet Mutlu ve Adem Bekar ve FATBEL Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydınlık da katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA