Başkan Kibar: "Jandarmamızın varlığı bizler için büyük güvence" Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Jandarma Teşkilatının 181. yaşı münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal'ı ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal'ı ziyaretinin sonunda bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Jandarma Teşkilatımız, fedakarlık ve hizmetlerde, gösterdiği gayretlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kolluk gücüdür. Yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan, Türk silahlı kuvvetlerinin halka açılan penceresi durumundaki Jandarma Teşkilatımız, Ulu Önderimiz Atatürk'ün, 'Jandarma her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur' ifadesinde işaret ettiği gibi vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile Türk milletinin gönlünde iyi bir yer edinerek sonsuz güvenini kazanmayı başarmıştır. Kurulduğu günden bu yana fedakar mensuplarıyla halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışarak onurlu bir görevi yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 181. Kuruluş Yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm Jandarma Teşkilatının her kademesindeki personele görevlerinde başarılar dileklerimle aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA