Başkan Kesimoğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Kesimoğlu, bir restoranda gerçekleşen toplantıda öğrencilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Öğrencilerin yapmak istedikleri faaliyetleri de değerlendiren Kesimoğlu, bu tür toplantıları önemsediğini söyledi.

Gençlerle bir arada olmaktan her zaman keyif aldığını belirten Kesimoğlu, genç ve dinamik beyinlerin çalışmalarına da destek olmak istediklerini ifade etti.

Kesimoğlu, tüm öğrencilere eğitim öğretim ve sosyal hayatlarında başarılar dileğinde bulundu.