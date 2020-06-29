Başkan Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliğinin Çarşamba söyleşilerine konuk oldu Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliğinin düzenlediği "Çarşamba Söyleşileri" programının "Mülkiyeli Bir Belediye Başkanı" başlıklı söyleşisine konuk oldu.

Bir dönem Mülkiyeliler Birliği'nin Genel Başkanlığını da yapan Kesimoğlu, yaklaşık bir buçuk saat süren programda Kırklareli'ni ve Kırklareli'nde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kesimoğlu program sonunda yaptığı açıklamada ''Karakterimde ve kariyerimde en büyük izlerden biri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yani Mülkiye'ye aittir.

Aynı zamanda Mülkiyeliler Birliği'nin eski bir Genel Başkanı olarak "Mülkiyeli Bir Belediye Başkanı" başlıklı söyleşiye katıldım. Beni Çarşamba Söyleşileri Evde'nin konuğu olarak davet edenlere ve söyleşiyi gerçekleştiren sevgili Canberk kardeşime çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Kaynak: Bültenler