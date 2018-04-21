Başkan Kesimoğlu, İncelemelerde Bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kapalı pazar yeri inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Bademlik Mahallesi Kofçaz yolu üzerinde inşaat çalışmaları devam eden sahayı gezen Kesimoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Kesimoğlu, yapılan incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, kente yakışır bir kapalı pazar yeri inşa ettiklerini söyledi.

Kapalı pazar yerinin en kısa sürede hizmete girmesi için çalıştıklarını ifade eden Kesimoğlu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.