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Başkan Kesikbaş: "Dış ticaret açığı Haziranda geriledi"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin dış ticaret açığının gerilemesiyle birlikte Eskişehir'in ihracatında toparlanma hissedildiğini belirtti.

Başkan Kesikbaş:
29.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:54

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin dış ticaret açığının gerilemesiyle birlikte Eskişehir'in ihracatında toparlanma hissedildiğini belirtti.

Türkiye'nin ihracatı, Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalatı da yüzde 8.3 artışla 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret açığı yüzde 17 azalışla 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. Konuyla ilgili açıklama yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in Haziran ayı ihracat rakamının bir önceki aya göre yüzde 43 artış göstererek 69,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Kesikbaş, "Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Covid-19'un sebep olduğu gerileme Ocak-Haziran döneminde kendini gösterdi. Ocak-Haziran döneminde geçen yıl 534,3 milyon dolar olan Eskişehir ihracatı 2020 yılında yüzde 18 gerileme ile 438,3 milyon dolar oldu. Temmuz ayı ile birlikte toparlanmanın ivme kazanmasını bekliyoruz" dedi.

"Dış ticarette 6 aylık performans belli oldu"

Genel ticaret sistemine göre ihracatın 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalatın yüzde 3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleştiği verisini paylaşan Başkan Kesikbaş, dış ticaret açığının haziranda azaldığını işaret etti. Kesikbaş, "Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 17,0 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında yüzde 77,2 iken, 2020 Haziran ayında yüzde 82,6'ya yükseldi. Bunun yanında Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 73,2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 86,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,9'a geriledi" diye konuştu.

"İhracatta aslan payı imalat sanayinde"

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Haziran ayında imalat sanayinin payının yüzde 94,5 olduğunu aktaran Kesikbaş, "Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. 2020 Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7'ye ulaştı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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