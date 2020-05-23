Başkan Kesikbaş "Biz paylaşmayı severiz"
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
23.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:30
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Kesişbaş, mesajında şunları söyledi:
"Sevgimizi göstermek için bugünlerde ne mesafelerin yakın olmasına ne de yan yana olmamıza gerek var. Çünkü biz aşımızı, ekmeğimizi, soframızı. Kederimizi, acımızı, yalnızlığımızı ama en çokta dostluğu, sevgiyi ve geleceği yeri geldiğinde mutlaka paylaşmayı severiz. Salgın sonrası yine kocaman kucaklaşmalarla buluşmak üzere mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun." - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA