İSTANBUL-Başkan Kerimoğlu müjdeyi verdi; bin 100 binanın kentsel dönüşümü gerçekleşecek

? Bakırköy Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sunduğu kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir kat imar artışı, bütün siyasi partilerin ortak kararı ile kabul edildi. Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, plan kapsamında 3 ve 4 katlı binaların 5 kata çıkarılacağının müjdesini verirken, karar ilçe sakinlerini sevindirdi.

Bakırköy Belediyesi'nin geçtiğimiz kasım ayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentsel dönüşüm planı kapsamında sunduğu bir kat imar artışı, tüm siyasi partilerin ortak kararı ile kabul edildi. Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, plan kapsamında 3 ve 4 katlı binaların, 5 kata çıkarılacağını söyledi. İlçe sakinleri ise yıllardır bekledikleri kentsel dönüşüm müjdesi ile sevindi.

BAKIRKÖY'DE BİNALARIN YÜZDE 65'İ ORTA VE AĞIR HASARLI

Türkiye'nin depremle ilgili sorunları olduğunu hatırlatan Kerimoğlu, 'Bakırköy de İstanbul'daki depremin merkez üssü ilçelerinden bir tanesi. Tabii Türkiye'deki bu deprem gerçeği hepimiz açısından çok sık ifade edilir ki siyaset üstü bir konudur. Biz, Bakırköy'ün hem depreme dayanıklı konutlarıyla hem uzun yıllardan beri mevcut olan yapı stoğunun eskimiş ve yenileşmeye duyulan ihtiyacı hem de geçmiş yıllarda eski teknolojiyle deniz kumundan yapılmış olmasından dolayı ciddi bir değişime ihtiyaç olduğu konusunda çalışmalar yapmıştık. Hatta çok saygın iki üniversitenin yapmış olduğu çalışma ile Bakırköy'de binaların yaklaşık yüzde 65'inin orta ve ağır hasarlı olduğuyla ilgili tespitler var. Buradan yola çıkarak Bakırköy'de kentsel dönüşüm yapma arzumuzu ifade ettik. Son 6 yıldır gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzeyinde gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı düzeyinde, geçmiş dönemde ve bugün, ciddi bir uğraş içindeyiz' diye konuştu.

Op. Dr. Kerimoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Arzumuz, Bakırköy'de caddelerin bulvara dönüştüğü, yeşil alanları içinde olan, sosyal donatı alanları olan, otopark sorununu çözen ve kent mimarisine, estetiğine uygun bir kentsel dönüşüm yapmak. Bununla ilgili olarak da nüfusu çok yoğunlaştırmadan, kat seviyesini çok yükseltmeden, sadece bir kat artışıyla bu sorunu çözebileceğimiz konusunda yurttaşlarımızla hemfikir olduk. En son geçen yıl kasım ayında belediye meclisinde bütün belediye meclis üyelerinin oy birliği ile bir kat artışa tekabül eden kentsel dönüşüm planları yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de gönderdik. 3 ve 4 katlı binalara 1 kat daha eklenerek 5 katlı binalar haline getirilecek. Ancak 5 katlı binalara bir kat imar artışı ile ilgili taleplerimiz, henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bekliyor."

BÜTÜN SİYASİ PARTİLER ORTAK KARAR ALDI

Bakırköy'deki kentsel dönüşümün hızlıca gerçekleşmesi için bir kat imar artışı talebinde bulunduklarını belirten Kerimoğlu, 'Bakırköy ölçeğinde Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partiler ortak bir karar aldı. Meclisten oy birliği ile geçirdik. Bakırköy'deki kentsel dönüşümün hızlıca gerçekleşmesi için bir kat imar artışı talebinde bulunduk. Bu bir kat imar artışı neden gerekli' Bakırköy halkı, göründüğü gibi zengin bir halk değil. Ekonomik olarak, bu sorunları kendi cebinden karşılayarak çözebilecek güçte de değil. Çoğunluk, emekli nüfus. Dolayısıyla bir kat artış, buradaki kentsel dönüşümü yurttaşın cebinden para çıkmadan katında, konumunda ve kendi koşullarında kentsel dönüşümü gerçekleştirebileceği için böyle bir talep ile kararı geçirdik. Henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bununla ilgili beklentimiz devam ediyor? ifadelerini kullandı.

BİN 100 BİNANIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞECEK

Bakırköy halkının yıllardır bir kat imar artışı ile ilgili kararı beklediğini dile getiren Kerimoğlu, 'Geçen haftalarda Bakırköy halkına bir müjde verdik. Yaklaşık 13 yıldır kaybedilmiş bir hak vardı. Daha önce 5 kat imarı olan bazı binaların hakları 1 kat eksiltilerek, 4 kata düşürülmüştü. Yaptığımız çalışmalar ve uğraşılar sonunda yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 5 binlik planlarda, bu yurttaşlarımızın kaybettiği haklarla ilgili olarak bir kazanım elde ettik. Yaklaşık bin 100 binayı ve dolayısıyla 12 bin kat malikini ilgilendiriyor. İnşallah bu bin 100 binanın, vatandaşın cebinden para çıkmadan, kentsel dönüşümü gerçekleşecek' dedi.

7 MERKEZ MAHALLEDE KAYBEDİLMİŞ HAKLAR YENİDEN KAZANILDI

"Biz Bakırköy'ün geneli için kentsel dönüşüm düşünüyoruz" diyen Kerimoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak özellikle Bakırköy'ün merkezinde, demiryolu hattının güneyinde ve kuzeyinde kalan 7 merkez mahalle ile ilgili beklentilerimiz çok daha yüksek. Çünkü bunların ortalama bina ömrü 52-53. Eski teknolojiyle yapılmış ve bir an önce yenileşmeye ihtiyacı var. Merkez 7 mahalledeki eksik katlarla ilgili olarak, kaybedilmiş hakların yeniden kazanımını sağladık. Bununla ilgili çalışmalara da hızlıca başladık. Yurttaşlarımızın da bu konuda bir an önce gelip, ruhsat alarak kazandıkları imar hakkıyla inşaatlarına kentsel dönüşümünü başlatmasını bekliyoruz."

İLÇE SAKİNLERİ KARARDAN MEMNUN

Bakırköy'de yaşayan bir vatandaş, "Valla çok iyi bir gelişme. Çok memnun olduk. Biz de zaten bu kararı bekliyorduk. Belediye başkanımız daha önce söz vermişti zaten. Çok sevindim" dedi.

Yaşar Başarır ise, "Belediyeye teşekkür ederiz. İnsanlara faydalı olmak için gayret göstermişler. Fakat benim düşüncem, buradaki bütün binalara birer veya ikişer kat daha verip, yenilenmesi gerektiği. Sadece 3 katlı veya 4 katlı binaların değil de hepsinin yenilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Satılmış Demir de "Şu an kentsel dönüşüm ile ilgili bizler de görüşüyoruz. 40 senelik bir binada yaşıyoruz. Mesela şu anda binalar hep 5 katlı. Bize de 1 kat daha verilmesi iyi oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı