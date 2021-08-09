Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incir için üreticilerin bu yıl en az 30 TL beklentisinin gayet doğal olduğunu ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, incir ile ilgili kamuoyundaki bilgi kirliliğine de dikkat çekerek incirin değerinin...

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incir için üreticilerin bu yıl en az 30 TL beklentisinin gayet doğal olduğunu ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, incir ile ilgili kamuoyundaki bilgi kirliliğine de dikkat çekerek incirin değerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aydın'ın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan ve önemli ihracat ürünlerinden olan incirde, hasat sezonu başladı. İncir bahçelerinde hasat telaşı başlarken, üreticiler de bu yılki incir fiyatlarının yüksek olmasını ümit ediyor.

Aydın ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan incirde her yıl ortalama 50 bin ton incir ihrac edilirken, ortalama 250 - 300 bin dolar civarında da ihracat geliri elde ediliyor.

Önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar ile birlikte sahada rekolte belirleme çalışmalarının başlayacağını ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; "Her yıl yaptığımız rekolte çalışmalarına ilgili kurumlar ile önümüzdeki Pazartesi günü başlayacağız. Sahada hazırlanan raporlar ile ortalama birim tablosunu çıkaracağız. Şu an için rekolte ile ilgili bir şey söylemek zor ama geçen senelere yakın olacağı yönünde beklentimiz var. İncir 600 rakıma kadar yetişebilen bir ürün. 0-200 rakım arasında olan incrilerin, tecrübelerimize göre kuraklıktan daha çok etkilenebileceğini düşünüyoruz fakat yaşanan kuraklığın verime etkisinin az olacağını öngörüyoruz. Bu sene incirin kalitesinde de bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

"Eczanelerde ilaç niyetine satılırdı"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl da incir alımı yapması beklentisinde olduklarını ifade eden Kendirlioğlu; "Son 2 yıldır TMO devreye girerek incir alımı yapıyordu, bu yılda aynı beklenti içerisindeyiz. TMO'nun alım yapması fiyatların aşağı düşmesinin de önüne geçiyordu. Bu seneki incir fiyatlarının geçen seneki 25 TL olan fiyattan daha aşağıda olacağını düşünmüyoruz. İncir bizim için çok önemli bir ürün. Bu ürün Avrupa veya Amerika'nın elinde olsa inanın eczanelerde ilaç niyetine satılırdı. İncirin değerini bilmeliyiz ve dünya genelindeki tanıtımına odaklanmalıyız, iyi yapmalıyız. İncirin işçiliği de zordur ve bu sebeple incir fiyatlarının artması beklentimizdir. Üreticilerin bu yıl ki incir fiyatlarının 30 TL'den az olmaması beklentisinde olması da gayet doğal bir şey, hatta daha üst rakamlar olmalı" dedi.

"Kendi ayağımıza sıkmayalım"

İncirin kalitesi ve verimine yönelik sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği olduğuna da dikkat çeken Kendirlioğlu, vatandaşlara seslenerek "İncirimize talep çok. Özellikle pandemi sürecinde çok iyi talepler oldu ama maalesef kamuoyunda incir konusunda bilgi kirliliği çok fazla. Ben bilgi kirliliğinin olmaması ve önemli değerlerimizden olan incirin kötülenmemesi adına bilgi sahibi olmayanların konuşmamasını rica ediyorum. Kendi ayağımıza sıkmayalım. Bilen konuşsun, bilmeyen sussun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı