Başkan Kendirlioğlu, Aydın Çiftçisinin Sorunlarını Bakan Pakdemirli'ye İletecek

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kırsal kalkınma programına katılmak üzere Aydın'a gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Aydın çiftçisinin sorunlarını dosya halinde sunacak.

Kırsal kalkınma programına katılmak üzere Aydın'a gelecek olan Bakan Pakdemirli, Aydın çiftçisinin de sorunlarını dinleyecek. Bu kapsamda Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın çitçisinin sorunlarını ele aldığı 9 maddelik raporu Bakan Pakdemirli'ye sunacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Aydın'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyleyen Kendirlioğlu, "Aydın çiftçisinin sorunları ile ilgili bir rapor hazırladık. 9 maddelik bu raporu dosya halinde Bakanımıza ileteceğiz. Raporda önemli sorunlarımız yer alıyor. Daha önce ilettiğimiz birçok raporda bakanlarımız taleplerimize duyarsız kalmadı. Tarım ve Orman Bakanımızın bu raporumuzda yer alan sorunları da çözeceğine sonuna kadar inanıyoruz" dedi.

Başkan Kendirlioğlu'nun hazırladığı 9 maddelik raporda şu ifadeler yer alıyor: "Genç nüfusu köylerinde tutmak ve özendirmek bakımından hükümetin genç çiftçiler için geliştirdiği projelerin yanında BAĞ-KUR primlerinin en az yarısının devletçe karşılanması çok etkili olacaktır. Çiftçinin kara gün dostu olan tarım kredi kooperatiflerinin ticari bir banka gibi değil, asli görevine dönmesi çiftçimizin beklentileri arasında yer almaktadır. Taşkınlar nedeniyle tarlaları sular altında kalan çiftçimizin acısının giderilmesi, yüzünün biraz gülümsemesi bakımından, 2018 ürünü pamuk destekleme primlerinin öne çekilmesini istiyoruz. Çiftçilerin sulama birliklerine olan borçlarının, taşkınlar nedeniyle mağdur duruma düşmüş olmalarından dolayı ertelenmesi ve taksitlendirilmesi talep ediyoruz. Koruma açısından hayvancılık riskinin hemen hemen hiç olmadığı dağlık bölgelerimizde üreticimizi çiftçi malları koruma ücreti külfetinden kurtarmak için kaldırılmasını istiyoruz. Çevre, toprak, gıda güvenliğimiz açısından her geçen gün önemi artan Büyük Menderes'in temizliği çok önemlidir. Bu nedenle sulama suyumuzu ve dolayısıyla topraklarımızı kirleten odaklarla mücadele edilmesini istiyoruz. Zor şartlarda üretim yaparak milli ekonomiye katkıda bulunan köylü vatandaşımızı yerinde tutmak, teşvik etmek bakımından, caydırıcı unsur olacak olan vergi yükümlülüğünün tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Dane zeytine prim verilmesini istiyoruz. Hibe şeklinde yapılan prim desteklemelerinden yüzde 2 gelir vergisi kesintisinin kaldırılmasını ve Ziraat Bankası'nın yüzde 2'lik stopajının indirilmesini istiyoruz" - AYDIN

Kaynak: İHA