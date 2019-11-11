Başkan Keleş Pakistan'a gidiyor

11.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:28

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ekonomik işbirliği toplantısına katılmak için Pakistan'a gidecek.



Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Ticaret ve Sanayi Odası 27. Yürütme Kurulu, tüm komite toplantıları ile İslam Ticaret Sanayi Tarım Odası yatırım konferansı 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Pakistan'ın Karaiçi şehrinde gerçekleştirilecek. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde Pakistan Karaiçi şehrinde gerçekleşecek olan toplantıya Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş katılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA