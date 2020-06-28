Başkan Kazım Kurt YKS'ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı
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Başkan Kazım Kurt YKS'ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Odunpazarı Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezlerine stant açarak, öğrencilere su ve maske dağıttı.

Başkan Kazım Kurt YKS'ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı
28.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:53

Odunpazarı Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezlerine stant açarak, öğrencilere su ve maske dağıttı.

Sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışı ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, KOVİD-19 salgını ile mücadele edilen şu günlerde toplumun her kesiminin yanında olmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi YKS'ye giren öğrenciler için, sınav merkezlerinde stant açtı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan 19 sınav merkezinde iki gün boyunca stant açan Odunpazarı Belediyesi, sınava giren öğrencilere su ve maske dağıttı.

Öğrenci ve veliler de verilen bu hizmetten mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Sınavdan 1 gün önce öğrenci ve velilere mesaj gönderen, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Başkan Kurt, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar diledi. Mesajında gençlere olan inancını vurgulayan Başkan Kurt, "Yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tüm öğrencilere başarı dilerim. Umutsuzluk yok, başaracaksınız, biz size güveniyoruz. Yarınlarınız, umut ve başarı dolu olsun" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen LGS için de benzer bir uygulamayı hayata geçirmiş, Odunpazarı'nda bulunan 26 okulda stant açarak sınava giren öğrencilere su ve maske dağıtmıştı. Belediye ayrıca, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin yaşadıkları sınav kaygısının üstesinden gelebilmeleri için geçtiğimiz haftalarda online psikolojik danışmanlık hizmeti başlatmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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