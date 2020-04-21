Başkan Kazım Kurt'un 23 Nisan mesajı;
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Kazım Kurt, 23 Nisan, Yaşam

Başkan Kazım Kurt'un 23 Nisan mesajı;

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt; Milli Egemenliğimizin 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

21.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:42
Başkan Kazım Kurt'un 23 Nisan mesajı;

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt; Milli Egemenliğimizin 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

23 Nisan 2020'nin Milli Egemenliğimizin 100'üncü Yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis ile Türk Milleti'nin bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) milletin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin de sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

"23 Nisan 1920, milletimizin kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Milletin canıyla, kanıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklara emanetidir. Bu bayram, dünyada çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayramdır. Bu yıl, ne yazık ki Milli Egemenliğimizin 100'üncü Yılı'nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeni ile meydanlarda coşku ile kutlayamıyoruz. Sağlığımız ve gelecek güzel günler için evlerimizde kalmak zorundayız. Ben, bugünün evden çıkmadan da coşkusu ile kutlanacağına inanıyorum. Bu önemli günde çocuklarımıza Büyük Önder Atatürk'ü, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi, Milli Egemenliğimizi, bağımsızlık ve özgürlüğün önemini anlatalım. Odunpazarı Belediyesi olarak bizler de sosyal medya ve youtube hesaplarımızdan, çocuklarımıza bugünün coşkusunu yaşatacak ve önemini anlatacak yayınlar yapacağız. Her alanda olduğu gibi çocuk hakları ve çocuklarımızın geleceği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceğimize dair söz veriyorum. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere, tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Milli Egemenliğimizin 100. yılını kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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