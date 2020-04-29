Başkan Kazım Kurt'un 1 Mayıs mesajı
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Başkan Kazım Kurt'un 1 Mayıs mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kazım Kurt'un 1 Mayıs mesajı
29.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:40

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

1 Mayıs'ın "Emek en yüce değerdir" diyenlerin bayramı olduğunu kaydeden Başkan Kurt, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. 1 Mayıs'ın bir mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adı olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu tarihin ise emekçilerin alın teri ve kanları ile yazıldığını vurguladı. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

"Emeğin evrensel değerlerine ulaşmak için mücadele, her zaman daha iyiyi aramanın yolu olacaktır. Dünyada ekonomik krizler bahane edilerek emekçi haklarında geri gidişler dayatılmaktadır. Yaşanan tüm krizlerin bedeli işçilere ödetilmek istenmektedir. Bugün küresel güçlerin sadece çalışanları değil tüm insanlığa yönelik haksızlıkları her zamankinden daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Küresel kapitalizm şımardıkça acımasızlaşmış, zengin - yoksul uçurumu büyümüş, insanlar işsizlik, açlık ve sefalete itilmişlerdir. Bu olumsuzluğa dur demek, sesini çıkarmak, hak aramak isteyenler ise ellerinden ekmekleri alınarak; şiddetle, baskıyla, zulümle, yasakla karşılaşıyor. Tüm dünyanı etkisi altına alan koronavirüs salgını bile ilk önce işçi ve emekçileri vurdu. Milyonlarca işçi ve emekçi koronavirüs salgını bahane edilerek işten atıldı ya da ücretsiz izine gönderildi. Milyonlarca işçinin, koronavirüs salgınına rağmen, canı pahasına çalışmaya zorlandığını biliyoruz. Sokağa çıkma yasağının 'Herkese uygulandığı'nın söylendiği günlerde bile işçilerin 'herkesin dışında' tutulduğunu, hatta son haftalarda olağan zamanlardakinden bile daha uzun süre ve daha ağır koşullarda çalışmaya zorlandığını da biliyoruz. Bu koşullarda herkese görevler düşüyor. Bu görev; 1 Mayıs'ta hak aramanın kutsallığını, önemini, değerini ortaya koyacak, kararlı, ilkeli ve dik bir duruşla işçilerin seslerini yükseltmektir. 2020 1 Mayıs'ı ne yazık ki alanlarda, tüm işçi ve emekçilerinin taleplerini haykırdığı, coşkulu kutlamalara sahne olmayacak. İşçi ve emekçiler bu kez taleplerini sosyal medyadan paylaşacak ve kutlamaları evlerinden yapacak. Ancak, patronların ve hükümetlerinin işçiyi nasıl bir 'şey' olarak gördüklerini yaşadığımız bu günlerde daha açıkça gördük. Bu nedenle de 1 Mayıs değerlerinin işçiler arasında tartıştırmak sadece sosyal medyayla sınırlandırılamaz. Bu konu geniş işçi yığınları arasında tartışılmalı; kapitalist sistemin 'kar' ile 'işçinin hayatını' aynı terazide tarttığını; karın ise her zaman ağır geldiğini ve işçinin hayatını hiç umursamadığını işçilerin anlaması bugün daha da önemli hale geldi. Barış, özgürlük, demokrasi için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşam için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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