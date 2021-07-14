Başkan Kazım Kurt, "Türk halkı bir bütün olarak bu saldırı karşısında dimdik durdu"
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Başkan Kazım Kurt, "Türk halkı bir bütün olarak bu saldırı karşısında dimdik durdu"

Başkan Kazım Kurt, 'Türk halkı bir bütün olarak bu saldırı karşısında dimdik durdu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kurt, mesajında laikliğin ülke için önemini bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz 2016'da ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişiminin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Başkan Kurt, bu anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminin Cumhuriyet'in kazanımlarının önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

"Bu saldırı karşısında tüm siyasi partilerin kararlı duruşu, yüce Türk Milleti'nin Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması demokrasi dışı bu girişimin başarılı olmasına engel oldu. Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken; tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasimizin temsil merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar düştü. Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk halkı bir bütün olarak bu saldırı karşısında dimdik durdu. Bir daha bu acıların yaşanmaması için başta laiklik olmak üzere, bilimsel, çağdaş eğitime, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılmalıyız. 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren şehitlerimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin her kademesine bu kadar kolay girmesine göz yumanları da unutmayacağız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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