Başkan Kazım Kurt'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Eskişehir OSB'yi ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Nadir Küpeli ve ekibinin başarılı işlere imza attığını söyleyerek, "Eskişehir OSB'de müthiş yatırımlar yapılmış. Böylesi önemli yatırımları görünce fevkalade mutlu olduk. Başkanımız Nadir Küpeli ve yönetimini kutlarım" dedi.

Gerçekleşen ziyarette Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Necati Sarıca, Odunpazarı A.Ş. Müdürü Semih Bayraktar, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya ile Bölge Müdürü Erhan Tatar yer aldı. Ziyarette Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ortak neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Başkan Kazım Kurt ve Nadir Küpeli beraberindeki heyetle beraber EOSB 1. Gelişme Bölgesi, yapımı tamamlandığında Türkiye'deki en önemli üretim üssü olacak olan Haier Europe yatırımı ile İsmail Kanatlı Bulvarında sel önleme setleri, Yaşam Merkezi ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana kampüs inşaatlarında incelemelerde bulundular.

Küpeli, devam eden projeler hakkında bilgi verdi

Başkan Küpeli OSB'nin çalışmaları ve devam eden projeler hakkında Başkan Kurt'a bilgiler verdi. Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak aldığımız tüm kararlarda yönetim kurulumuzun imzası var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. OSB 1. Gelişme Bölgemizde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor.Eğitime önem veren bir kurumuz. Eğitim noktasında çok güzel işler başardık. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz geçtiğimiz yıl 100 öğrenci ile eğitim hayatına başladı. Bu sene 270 öğrenci daha almayı planlıyoruz. Ana kampüs inşaatımız tüm hızıyla devam etmekte. Bittiğinde Eskişehir sanayisi yıllardır özlemini çektiği kendi meslek lisesine kavuşmuş olacak. Çalışmaların sürdüğü bir diğer projemiz ise "Yaşam Merkezi" yatırımımız. OSB sadece fabrikalardan ibaret bir bölge değil. Günümüzün büyük bölümü organize sanayi bölgesinde geçiriyoruz. Bu kapsamda sosyal anlamdaki eksikliğimizi gidermek için örnek bir çalışmaya imza atarak "Yaşam Merkezimizin" temelini attık. 150 bin metrekareden oluşan Yaşam Merkezi projemiz pek çok sosyal donatı alanını bünyesinde barındırmakta" dedi.Başkan Küpeli, büyük gayretlerle Eskişehir OSB'ye kazandırılan Haier Europe fabrikasındaki inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ve Eskişehir'in, Haier Europe'ın üretim üssü olacağını aktardı. Küpeli, firmanın 1200 kişi istihdam edeceğini belirtti.

Eskişehir OSB'de ciddi işler ve yatırımlar yapılmış

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Eskişehir OSB yönetiminin başarılı işlere imza attığını aktararak, "1. Gelişme Bölgesi'nde çok ciddi işler yapılmış. Ankara yolundan geçerken önden sadece birkaç fabrika görüyorduk. Ancak bölgeyi gezdiğimizde burada çok müthiş yatırımlar ve tesisler yapıldığını gördük. Çok sayıda fabrika yapım ve inşaat aşamasında, yüzlerce de üretimde olan fabrika var. Böylesi önemli yatırımları görünce fevkalade mutlu olduk, gurur duyduk. Organize Sanayi Bölgesinde önemli işlere imza atılmış. Başkanımız Nadir Küpeli ve yönetimini kutlarım" dedi.

İş birliğine her zaman hazırız

Eskişehir OSB ile her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyleyen Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak, Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu ile sokakta hayvanları için iş birliği yapıyoruz. İş birliği konularını artırmak istiyoruz. Daha fazla konuda ve alanda iş birliği yapmaya hazırız. Organize Sanayi Bölgemizin bütün Türkiye'ye örnek olabilecek "Yaşam Merkezini" ve buna bağlı çok sayıda birimi hayata geçirerek modern bir sosyal yaşam tesisini iş dünyasının hizmetine sunmasını takdirle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

Sayenizde şehirle bütünleşmiş bir bölge var

Başkan Kurt, sanayi-kent bütünleşmesine de dikkat çekerek, "Yıllardan beri organize sanayi bölgemiz biraz şehirden kopuktu. Yönetiminiz sayenizde artık şehirle daha bütünleşmiş bir bölge var. Kurulmakta olan "Yaşam Merkezinin" açılmasıyla bu bütünlük daha da pekişecek, OSB'nin sosyal kent dokusuyla uyumu daha da artacaktır. Bu tür yatırımları hep destekliyoruz. OSB'ler sadece üretim yeri değil, aynı zamanda birer sosyal yaşam merkezi olup, kentin en önemli ve ayrılmaz birer parçasıdır. Sosyal hayata katkı sağlayacak bu tür yatırımlarla Eskişehir OSB yönetimi gerçekten başarılı işlere imza atıyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler