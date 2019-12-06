Başkan Kazım Kurt'tan değerlendirme toplantısı

06.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:26

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyeciliğin artık klasik belediyecilik olmaktan çıktığını, amaçlarının sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı, şeffaf bir belediye oluşturmak olduğunu anlatarak, "Bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Odunpazarı Belediyesi 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, son 8 ayda gerçekleştirdikleri çalışmaları gazetecilere açıklayan Başkan Kazım Kurt, hemşehrileri ile 5 yılda çok büyük işler başardıklarını, katılımcılığın, demokrasinin, dayanışmanın ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdiklerini belirtti. "Odunpazarı'nda sosyal demokrasiyi her alanda egemen kılmaya devam ettik" diyen Kurt, "2019 yılında, yönetimimizin de ikinci dönemindeyiz. Daha önce de belediyeciliğin, artık klasik belediyecilik olmaktan çıktığını söylemiştik. Bizim amacımız sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı, şeffaf bir belediye oluşturmak. Bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019-2024 vizyon projelerimizin de içinde yer aldığı stratejik planımızı hazırladık. Bunu yaparken de Eskişehir'de bulunan bütün demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yaptık. Toplantılar düzenledik, demokratik kitle örgütlerinden görüşler, öneriler aldık. Biz, Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine seçildiğimiz ilk günden beri gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hepsinde Odunpazarlı hemşehrilerimizin sesine kulak verdik, onların sesi olduk. Bugün gelinen noktada Odunpazarı'nda yaşanan büyük değişim 7'den 70'e tüm insanların yüzlerini güldürüyor, güzel günlere olan umutlarını arttırıyor. Odunpazarlı hemşehrilerimiz artık geleceğe daha umutla bakıyor. Biz, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı, halkçı bir anlayışla yönetiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantı da bunun kanıtıdır" dedi.



Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine seçildikleri ilk günden beri en çok dikkat ettiklerin hususun tasarruf olduğunu anlatan Başkan Kazan Kurt, "Geçmiş dönemde Odunpazarı Belediyesi'nde kiralık araç dönemine son vererek, kendi araçlarımızı, otobüslerimizi almış ve tasarruf yapmıştık. Bugün de çöp kamyonlarında kiralık araç dönemini sona erdiriyoruz. Az önce teslim törenini gerçekleştirdiğimiz 16 çöp kamyonu ile hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. 16 çöp kamyonunu satın alarak 1 ayda 1 milyon 300 bin TL, 1 yılda ise 15 milyon 841 bin 810 TL tasarruf sağlayacağız. Kıymetli dostlarımız, 16 çöp kamyonunu alarak yaptığımız bu tasarrufu yine Odunpazarlı hemşehrilerimiz için gerçekleştireceğimiz çalışmalarda kullanacağız. Odunpazarı Belediyesi olarak, 2019 yılında 1 842 iş ve tamiratı kendimiz yaparak maliyet açısından önemli ölçüde tasarruf yaptık. 2014 yılında sefer başına 400 TL'ye yapılan cenaze nakil aracı ve cenaze yakınlarını otobüsle taşıma hizmeti, 2019 yılında bütün maliyetlerin artmasına rağmen belediyemize maliyeti 85 TL'ye gerçekleşmektedir. Odunpazarı Belediyesi'nin bu alanda toplam tasarrufu yaklaşık olarak 1 milyon 134 bin TL" dedi.



Gazetecilere, 31 Mart Yerel seçimlerinden önce "Halkçı", "Sosyal", "Gelişim-Dönüşüm" ve "Spor" başlıklarını altında hazırladıkları projelerin bir kısmını uygulamaya başladıklarını anlatan ve bunlarla ilgili geniş bilgiler veren Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak 31 Mart yerel seçimlerinden bu güne kadar geçen 8 ayda, sizlere seçim döneminde söz verdiğimiz çok sayıda projeyi hayata geçirdik ya da projelerin çalışmalarına başladık. Bundan sonraki dönemlerde de Odunpazarı Belediyesi'ni aynı yönetim anlayışı ile yönetmeye devam edecek ve 2019-2024 Vizyon Projeler Kataloğunda sizlere söz verdiğimiz projeleri yine birlikte hayata geçireceğiz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA